Hà Nội: Kiểm soát vi phạm giao thông học sinh ngay từ bãi gửi xe

Kiểm tra từ đường phố đến bãi gửi xe trường học

Theo thống kê của Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, từ ngày 22/10 đến ngày 28/10, lực lượng chức năng đã xử lý 1.320 trường hợp vi phạm giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Ngày 29/10, theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết tại địa bàn Thường Tín, Hà Nội, Đội CSGT đường bộ số 8 tiếp tục triển khai tuần tra, kiểm soát, tập trung vào các hành vi vi phạm giao thông của học sinh và phụ huynh.

Lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý các trường hợp học sinh vi phạm giao thông trên địa bàn Thường Tín, Hà Nội.

Qua kiểm tra, những lỗi thường gặp là không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không có gương chiếu hậu, không gắn biển số hoặc đi ngược chiều. Đáng chú ý, một số phụ huynh chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm nhưng lại để con em mình không đội mũ khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, tình trạng phụ huynh giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển cũng là vấn đề được lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, chấn chỉnh.

Không chỉ kiểm tra trên đường, lực lượng CSGT còn phối hợp với nhà trường rà soát phương tiện tại bãi gửi xe, qua đó phát hiện những trường hợp học sinh sử dụng phương tiện chưa phù hợp với độ tuổi.

CSGT phối hợp với nhà trường kiểm tra phương tiện tại bãi gửi xe, phát hiện học sinh sử dụng xe chưa phù hợp với độ tuổi.

Tại Trường THPT Thường Tín, lực lượng chức năng ghi nhận một số học sinh sử dụng xe có dung tích xi-lanh trên 50 cm3 khi chưa đủ tuổi theo quy định.

Đối với những trường hợp này, lực lượng chức năng cho biết sẽ nhắc nhở, đồng thời phối hợp với nhà trường và gia đình để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Qua ghi nhận, phần lớn phương tiện tại bãi xe của trường là xe điện và xe có dung tích xi-lanh dưới 50cm3. Khu vực để xe cũng được nhà trường phân chia, sắp xếp theo từng khu vực. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn ghi nhận tình trạng một số phương tiện không gắn biển số, không có gương chiếu hậu.

Đại diện Trường THPT Thường Tín cho biết, nhà trường thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh.

Khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu không phù hợp với điều kiện điều khiển của học sinh, nhà trường sẽ liên hệ phụ huynh để trao đổi, làm việc và có phương án chấn chỉnh.

Việc kiểm tra tại bãi gửi xe được thực hiện song song với tuần tra trên đường, nhằm phát hiện những trường hợp học sinh sử dụng phương tiện không phù hợp ngay từ nơi gửi xe, thay vì chỉ xử lý khi các em tham gia giao thông.

Phụ huynh không giao xe cho học sinh chưa đủ điều kiện

Trao đổi về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Trung tá Trần Văn Tĩnh, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 8, cho biết đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm.

Theo Trung tá Trần Văn Tĩnh, các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, đi xe không gắn biển số, không có gương chiếu hậu hoặc đi ngược chiều không chỉ vi phạm quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.

Từ thực tế kiểm tra, bên cạnh trách nhiệm của lực lượng chức năng và nhà trường, vai trò của gia đình đặc biệt quan trọng.

Phụ huynh cần lựa chọn phương tiện phù hợp với độ tuổi của con, không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Đồng thời, cần nhắc nhở con đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, chấp hành quy định khi tham gia giao thông và kiểm tra phương tiện trước khi sử dụng.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm cần được kết hợp với tuyên truyền, giáo dục thường xuyên. Khi phát hiện học sinh vi phạm, lực lượng chức năng phối hợp với nhà trường và gia đình để nhắc nhở, chấn chỉnh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Từ đường phố đến bãi gửi xe trường học, việc tăng cường kiểm tra cho thấy công tác bảo đảm an toàn giao thông đối với học sinh không chỉ dừng ở xử lý những lỗi vi phạm khi lưu thông, mà còn cần sự phối hợp của gia đình và nhà trường trong quản lý phương tiện, điều kiện điều khiển xe.

Đây cũng là cơ sở để hạn chế tình trạng học sinh sử dụng phương tiện không phù hợp với độ tuổi, góp phần bảo đảm an toàn trên hành trình đến trường và trở về nhà.