Hà Nội kiểm soát vi phạm của học sinh từ các điểm trông giữ xe

Kiểm soát phương tiện ngay từ bãi gửi xe

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, từ ngày 22/10 đến 28/10, lực lượng chức năng đã xử lý 1.320 trường hợp vi phạm giao thông liên quan đến học sinh. Con số này cho thấy tình trạng vi phạm trong lứa tuổi học sinh vẫn là vấn đề cần được quan tâm, đòi hỏi các giải pháp kiểm tra, tuyên truyền và quản lý đồng bộ.

Lực lượng chức năng còn vào tận trường học để rà soát phương tiện, kịp thời phát hiện những trường hợp học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe.

Tại địa bàn xã Thường Tín (Hà Nội), Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thực hiện kiểm tra tại Trường THPT Thường Tín, qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận một số học sinh sử dụng xe có dung tích xi-lanh trên 50cm3 khi chưa đủ tuổi điều khiển theo quy định.

Ngoài ra, một số phương tiện không gắn biển số, không có gương chiếu hậu cũng được phát hiện. Qua ghi nhận, phần lớn phương tiện học sinh sử dụng tại trường là xe điện và xe có dung tích xi-lanh dưới 50cm3. Khu vực để xe được nhà trường phân chia, sắp xếp theo từng khu vực.

Đối với những trường hợp học sinh sử dụng phương tiện chưa phù hợp, lực lượng chức năng sẽ phối hợp với nhà trường và gia đình để nhắc nhở, chấn chỉnh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Qua kiểm tra tại bãi xe trường học, phần lớn phương tiện thuộc nhóm xe điện và xe dưới 50cm³, song tình trạng xe không gắn biển số, không gương vẫn còn.

Theo Trường THPT Thường Tín cho biết, nhà trường thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền các quy định về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh. Khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu không phù hợp với điều kiện điều khiển của học sinh, nhà trường sẽ liên hệ phụ huynh để trao đổi, làm việc và có biện pháp chấn chỉnh.

Việc kiểm tra tại bãi gửi xe giúp lực lượng chức năng có thêm một kênh kiểm soát thực tế, không chỉ phát hiện vi phạm khi học sinh lưu thông mà còn kịp thời nhận diện những phương tiện các em đang sử dụng hằng ngày.

Không giao phương tiện cho học sinh chưa đủ điều kiện

Nói về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Trung tá Trần Văn Tĩnh (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 8) cho biết, những lỗi như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không gắn biển số, không có gương chiếu hậu hoặc đi ngược chiều đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, có thể dẫn đến va chạm, tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý các trường hợp học sinh vi phạm giao thông trên địa bàn Thường Tín

Từ thực tế kiểm tra, bên cạnh trách nhiệm của lực lượng chức năng và nhà trường, vai trò của phụ huynh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cha mẹ cần nắm rõ quy định về độ tuổi được phép điều khiển từng loại phương tiện, lựa chọn xe phù hợp và tuyệt đối không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện.

Đồng thời, phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở con đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, chấp hành quy tắc giao thông và kiểm tra các điều kiện an toàn của phương tiện trước khi sử dụng.

Nhiều học sinh vi phạm bị CSGT lập biên bản xử phạt.

Thực tế cho thấy, nếu chỉ tập trung xử lý vi phạm trên đường thì khó có thể kiểm soát triệt để tình trạng học sinh sử dụng phương tiện không phù hợp với độ tuổi. Việc mở rộng kiểm tra đến các điểm trông giữ xe, kết hợp với sự phối hợp của nhà trường và gia đình sẽ giúp phát hiện, chấn chỉnh vi phạm từ sớm.

Qua đó, công tác bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần sự đồng hành, trách nhiệm của mỗi gia đình và nhà trường.