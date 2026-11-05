Hà Nội kiểm soát nguồn gốc trái cây tại các chợ đầu mối

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội Kiều Đình Cảnh cho biết, để nhằm ngăn chặn trái cây nhập lậu lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra hệ thống chợ đầu mối trên địa bàn Hà Nội. Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ; đồng thời tăng cường phối hợp giữa lực lượng quản lý thị trường với chính quyền địa phương, ban quản lý chợ và các cơ quan chức năng.

Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh chấp hành đầy đủ quy định về nguồn gốc hàng hóa và an toàn thực phẩm. Những trường hợp kinh doanh thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ sẽ bị xử lý theo quy định.

Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra và phát hiện trái cây nhập lậu tại phường Hồng Hà. Ảnh: Hoài Nam

Thực hiện chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra 86 hộ kinh doanh trái cây tại chợ Long Biên, qua đó phát hiện xử lý 19 cơ sở kinh doanh trái cây tại chợ với tổng số tiền phạt hành chính 128,3 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng buộc tiêu hủy gần 1 tấn nho, táo, cam, quýt... nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) Nguyễn Duy Tùng thông tin, thực tế kiểm tra các hộ kinh doanh trái cây tại chợ Long Biên cho thấy, tại một số điểm kinh doanh việc công khai thông tin về nguồn gốc, xuất xứ trái cây chưa được thể hiện rõ để người mua dễ nhận biết. Một số loại trái cây được bày bán với số lượng lớn nhưng tại khu vực bán hàng chưa có thông tin cụ thể về nơi sản xuất, đơn vị cung cấp hoặc nguồn gốc hàng hóa.

Từ nay đến hết năm 2026, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Ban Quản lý chợ Long Biên, Công an phường và các lực lượng chức năng rà soát, kiểm tra các hộ kinh doanh trái cây, tập trung vào việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm và nguồn gốc hàng hóa. "Việc tăng cường kiểm soát từ khâu tập kết, lưu thông đến kinh doanh tại các chợ góp phần ngăn chặn hàng hóa vi phạm đưa ra thị trường, nâng cao trách nhiệm của các hộ kinh doanh, đồng thời bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng", ông Nguyễn Duy Tùng nêu rõ.