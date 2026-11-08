Hà Nội: Kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi, bảo đảm nguồn cung thực phẩm

Chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh

Với quy mô đàn gia súc, gia cầm lớn, công tác phòng, chống dịch bệnh động vật luôn được Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ sản xuất chăn nuôi và bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân Thủ đô.

Theo Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, tổng đàn lợn trên địa bàn Thành phố tính đến cuối tháng 9 năm 2026 ước đạt 1,243 triệu con, đàn gia cầm khoảng 38,4 triệu con, cùng hơn 107.000 con bò và 26.500 con trâu. Quy mô chăn nuôi lớn, trong khi các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn phân bố tại nhiều địa phương, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác giám sát, kiểm soát dịch bệnh.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm 9 tháng năm nay nhìn chung ổn định; không có dịch bệnh lớn xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm. Chăn nuôi bò thịt đang dần chuyển đổi đưa giống bò nhập ngoại có năng suất cao, chất lượng tốt thay thế giống bò truyền thống năng suất thấp. Tuy nhiên, một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vẫn phát sinh tại các địa phương. Theo số liệu thống kê của Chi cục, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 47 hộ thuộc 16 xã, với tổng số 5.985 con lợn phải tiêu hủy. Bệnh dại ghi nhận 9 động vật mắc bệnh tại 6 xã, trong khi cúm gia cầm A/H5N1 khiến 5.680 con gia cầm phải tiêu hủy.

Hà Nội chú trọng công tác tiêm phòng vaccine nhằm nâng cao khả năng miễn dịch cho đàn vật nuôi. Ảnh: Hà Ngân.

Trước nguy cơ dịch bệnh, Chi cục đã tăng cường hướng dẫn, đôn đốc lực lượng thú y cơ sở giám sát đàn vật nuôi, kịp thời phát hiện, khoanh vùng và xử lý các ổ dịch phát sinh. Công tác lấy mẫu giám sát lưu hành virus cúm gia cầm được triển khai tại các địa bàn nguy cơ cao, đặc biệt là chợ và điểm thu gom gia cầm. Qua các đợt lấy mẫu giám sát, không phát hiện mẫu dương tính với virus H5/H7.

Đẩy nhanh tiêm phòng, phấn đấu phủ vaccine 100% đàn lợn

Song song với giám sát, Hà Nội chú trọng công tác tiêm phòng vaccine nhằm nâng cao khả năng miễn dịch cho đàn vật nuôi. Theo kết quả triển khai của Chi cục, công tác tiêm phòng bệnh lở mồm long móng trên trâu, bò đạt 84.025 lượt con, tương đương 90,3% kế hoạch; tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục đạt 94.350 lượt con, tương đương 90,2% kế hoạch.

Đối với đàn lợn, số lượt tiêm phòng bệnh lở mồm long móng và dịch tả lợn đều đạt 90.630 lượt con, tương ứng 93% kế hoạch.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, để chủ động phòng, chống nguy cơ bùng phát, lây lan của dịch tả lợn châu Phi, thời gian qua, đơn vị đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng bệnh trên đàn lợn. So với kế hoạch, độ phủ vắc xin hiện đã đạt gần 90%.

Ngành nông nghiệp duy trì hoạt động thường xuyên 5 chốt kiểm dịch liên ngành; kiểm tra, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Đồng thời, tăng cường kiểm soát giết mổ và lấy mẫu giám sát dịch bệnh theo quy định.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức các đoàn kiểm tra, hướng dẫn, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh động vật nói chung, trong đó có dịch tả lợn châu Phi, và tập trung các địa bàn nguy cơ cao, nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng, xử lý dứt điểm, không để lây lan dịch bệnh.

Theo ông Tạ Văn Tường, trong tháng 11/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai công tác tiêm phòng vắc xin bổ sung cho đàn lợn; phấn đấu 100% tổng đàn lợn được tiêm phòng theo kế hoạch để ngăn nguy cơ dịch tả lợn châu Phi bùng phát.