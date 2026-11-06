Hà Nội: Kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi, bảo đảm nguồn cung thực phẩm

Khống chế kịp thời các ổ dịch

Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, trong tháng 10-2026, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 41 hộ dân tại 12 thôn thuộc 11 xã, phường gồm: Phúc Thọ, Yên Bài, Yên Lãng, Ba Vì, Tùng Thiện, Dương Hòa, Sơn Đồng, Suối Hai, Ô Diên, Đoài Phương, Liên Minh.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 80 hộ dân tại 44 thôn thuộc 19 xã, phường. Tổng số lợn bị tiêu hủy là 7.451 con (trong đó, có 7.356 con lợn thương phẩm, 95 con lợn sinh sản), với tổng trọng lượng hơn 278,3 tấn.

Bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh: Diệu Anh.

Các ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh đều đã được xử lý kịp thời. Cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống theo quy định.

Mặc dù vậy, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội Nguyễn Đình Đảng đánh giá, nguy cơ tái phát bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố hiện vẫn còn rất lớn. Nguyên nhân là do vi rút truyền nhiễm dịch bệnh này có khả năng tồn lưu cao ngoài môi trường.

Bên cạnh đó, công tác phúc kiểm, kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật nhập vào địa bàn Hà Nội hiện còn khó khăn. Tình trạng buôn bán, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch vẫn diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng…

Bao phủ vắc xin trên đàn lợn

Thống kê cho thấy, tổng đàn lợn trên địa bàn Hà Nội ước tính hiện có hơn 1,24 triệu con. Sản lượng thịt lợn những tháng qua vẫn được thành phố duy trì ổn định. Tuy nhiên vào những tháng cuối năm, cận Tết Nguyên đán 2027, nhu cầu thịt lợn chắc chắn sẽ gia tăng đáng kể.

Trong bối cảnh thịt lợn vẫn là mặt hàng chiếm tỷ lệ lớn trong “rổ” thực phẩm của người tiêu dùng, việc kiểm soát tốt bệnh dịch tả lợn châu Phi đang là bài toán đặt ra cấp thiết đối với ngành nông nghiệp Hà Nội nhằm bảo đảm nguồn cung cho những tháng cao điểm sắp tới.

Thịt lợn vẫn là mặt hàng được tiêu dùng nhiều nhất. Ảnh minh hoạ.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, để chủ động phòng, chống nguy cơ bùng phát, lây lan của dịch tả lợn châu Phi, thời gian qua, đơn vị đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng bệnh trên đàn lợn. So với kế hoạch, độ phủ vắc xin hiện đã đạt gần 90%.

Ngành nông nghiệp duy trì hoạt động thường xuyên 5 chốt kiểm dịch liên ngành; kiểm tra, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Đồng thời, tăng cường kiểm soát giết mổ và lấy mẫu giám sát dịch bệnh theo quy định.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức các đoàn kiểm tra, hướng dẫn, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh động vật nói chung, trong đó có dịch tả lợn châu Phi, và tập trung các địa bàn nguy cơ cao, nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng, xử lý dứt điểm, không để lây lan dịch bệnh.

Theo ông Tạ Văn Tường, trong tháng 11-2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai công tác tiêm phòng vắc xin bổ sung cho đàn lợn; phấn đấu 100% tổng đàn lợn được tiêm phòng theo kế hoạch để ngăn nguy cơ dịch tả lợn châu Phi bùng phát.

Để kiểm soát hiệu quả bệnh dịch tả lợn châu Phi ngay từ cơ sở, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường tổ chức giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện dịch bệnh và báo cáo cơ quan chuyên môn của Sở để phối hợp xử lý theo đúng quy định, không để lây lan ra diện rộng.