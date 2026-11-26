Hà Nội kích cầu mua sắm xanh gắn chuyển đổi số, kéo dài nhịp thương mại về đêm
Từ ngày 26 đến 30-11, Hà Nội tổ chức chuỗi sự kiện Hội chợ khuyến mại “Chuyển đổi số – Tiêu dùng xanh” và chương trình “Hà Nội đêm không ngủ – HaNoi Midnight Sale 2026” tại 10 hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị lớn. Các sự kiện kết hợp trải nghiệm công nghệ số, giới thiệu sản phẩm xanh và khuyến mại theo khung giờ, trong đó có hoạt động sau 22h, nhằm kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp và khai thác tiềm năng kinh tế đêm của Thủ đô.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-kich-cau-mua-sam-xanh-gan-chuyen-doi-so-keo-dai-nhip-thuong-mai-ve-dem-1767738.html