Cùng sinh năm 1983, từng có thời gian công tác tại LPBank, hai nữ lãnh đạo được giao quyền điều hành Sacombank và LPBank trong tháng 11/2026. Sự trùng hợp thú vị này không chỉ ghi dấu ấn của thế hệ nữ lãnh đạo 8X trong ngành ngân hàng Việt Nam mà còn mở ra những kỳ vọng mới về đổi mới quản trị, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh.