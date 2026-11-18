Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 70/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND thành phố quy định chính sách đầu tư phát triển, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt địa phương.

Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh của Thủ đô. Ảnh: Phương Ngân.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù, góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển hệ thống giao thông Thủ đô theo hướng đồng bộ, hiện đại, xanh, thông minh và bền vững.

Đáng chú ý, thành phố khuyến khích huy động nguồn lực xã hội tham gia đầu tư xây dựng, khai thác bãi đỗ xe; phát triển trạm sạc điện công cộng, hệ thống đổi pin công cộng, hạ tầng phục vụ giao thông phi cơ giới và các công trình hỗ trợ chuyển đổi xanh. Đồng thời, khai thác hiệu quả tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, tạo thêm nguồn lực cho công tác quản lý, bảo trì và đầu tư phát triển các công trình đường bộ, đường sắt địa phương.

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về kết cấu hạ tầng đường bộ. Công tác quản lý, khai thác, bảo trì phải bảo đảm an toàn công trình cầu, hầm đường bộ và đường sắt, góp phần giảm ùn tắc, bảo vệ môi trường.

Về tổ chức thực hiện, Sở Xây dựng được giao làm cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND thành phố triển khai các nội dung liên quan đến kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt. Đơn vị này cũng có trách nhiệm trình thành phố phê duyệt danh sách hợp đồng vay được hỗ trợ lãi suất, mức và thời gian hỗ trợ đối với từng hợp đồng của nhà đầu tư.

Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí, cơ chế tài chính, cơ chế ủy thác vốn qua Quỹ Đầu tư phát triển thành phố; hướng dẫn thẩm định, phê duyệt dự án sử dụng vốn đầu tư công, trong đó có các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do UBND cấp xã làm chủ đầu tư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các nội dung về đất đai, môi trường, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Sở Công thương phối hợp rà soát nhu cầu, vị trí, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, khả năng cung cấp điện; hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật, an toàn điện, đấu nối và kết nối đối với trạm sạc điện, hệ thống đổi pin công cộng.

Các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, công an thành phố có trách nhiệm phối hợp kết nối, chia sẻ dữ liệu, ứng dụng công nghệ; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và mỹ quan đô thị.

Đáng chú ý, thanh tra thành phố được giao xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi vay, tổ chức trông giữ xe tạm thời, lắp đặt trạm sạc điện công cộng, GPMB, quảng cáo trên dải phân cách và quản lý, khai thác, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt địa phương.

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố có trách nhiệm lập danh sách hợp đồng vay được hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư xây dựng, khai thác bãi đỗ xe theo quy định.

Đối với UBND các xã, phường, thành phố yêu cầu chủ động triển khai nhiệm vụ tại địa bàn; tuyên truyền, công khai chính sách, rà soát quỹ đất, tuyến đường, hè phố, vị trí trông giữ xe tạm thời và lắp đặt trạm sạc điện.

Các địa phương đồng thời phối hợp với sở, ngành triển khai hướng dẫn về tiêu chí, điều kiện, quy trình đối với bãi đỗ xe, trông giữ xe tạm thời, trạm sạc điện, hệ thống đổi pin công cộng; phối hợp thực hiện công tác GPMB và các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do UBND cấp xã làm chủ đầu tư.

Thành phố yêu cầu chính sách được triển khai đồng bộ, khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh của Thủ đô.