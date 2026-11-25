Người nhận lương hưu tại Hà Nội. Ảnh: N.Dương.

Để tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời từng bước triển khai tích hợp, sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nhận qua tài khoản cá nhân chính chủ.

Theo kế hoạch, đối tượng vận động tập trung vào người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trên địa bàn TP. Hà Nội chưa nhận qua tài khoản cá nhân chính chủ, hoặc đang nhận qua tài khoản của người khác theo hình thức ủy quyền, thuộc một trong các nhóm sau: Người đang nhận tiền mặt tại các điểm chi trả; người đang nhận tiền qua tài khoản của người khác theo hình thức ủy quyền.

Ngoài ra, còn có các trường hợp đặc thù, gặp khó khăn trong việc mở, sử dụng tài khoản, hoặc thực hiện thủ tục chuyển đổi phương thức nhận tiền nếu có nguyện vọng thì thực hiện hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế.

Thời gian triển khai từ nay đến hết ngày 30/6/2027, trong đó cao điểm thực hiện từ ngày 1/5/2027 đến ngày 30/6/2027.

Kế hoạch yêu cầu việc chuyển đổi phương thức nhận tiền được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của người hưởng. Việc mở, kích hoạt, sử dụng tài khoản và thực hiện thủ tục thay đổi phương thức nhận tiền phải bảo đảm thuận tiện, an toàn, đúng quy định. Đồng thời, việc triển khai kế hoạch không làm gián đoạn chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người hưởng.

Đặc biệt, việc mở và sử dụng tài khoản không được gắn với yêu cầu đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính mà người hưởng không có nhu cầu. Việc tiếp nhận, sử dụng và trao đổi thông tin người hưởng phải bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu cá nhân theo quy định.

Kế hoạch được triển khai theo 4 bước: rà soát, lập danh sách người hưởng; tuyên truyền, vận động và phân loại người hưởng trên địa bàn; hỗ trợ mở tài khoản và thực hiện thay đổi phương thức nhận; tổng hợp kết quả, báo cáo tình hình thực hiện.

Các ngân hàng thương mại được đề nghị phối hợp với Bảo hiểm xã hội cơ sở, Bưu điện trung tâm và Ủy ban nhân dân xã, phường hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng mở, kích hoạt và sử dụng tài khoản theo quy định. Đồng thời, nghiên cứu đơn giản hóa quy trình, thủ tục mở tài khoản, tạo thuận lợi cho người hưởng trong quá trình thực hiện.

Đối với người hưởng cao tuổi, người sức khỏe yếu, người hạn chế khả năng đi lại và các trường hợp gặp khó khăn, quan tâm bố trí hỗ trợ mở tài khoản tại nhà, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, bảo đảm thuận tiện, an toàn và phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Hà Nội, hiện nay, trên địa bàn TP. Hà Nội có 608.641 người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trong đó 606.537 người nhận qua tài khoản, đạt 99,65%; 2.104 người nhận tiền mặt tại các điểm chi trả.

Trong số người nhận qua tài khoản, có 78.067 người đang ủy quyền cho người khác nhận thay. Đây là các nhóm cần tiếp tục được rà soát, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chuyển sang nhận qua tài khoản cá nhân chính chủ và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người hưởng.

Mới đây, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2026, trong đó có những điều chỉnh về quy định ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người tham gia và người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội.

Trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chế độ khác theo quy định của Luật này, thì văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Tuy nhiên, Luật sửa đổi đã điều chỉnh lại với việc thực hiện ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự. Theo đó, các bên được quyền thỏa thuận hiệu lực của hợp đồng ủy quyền, thay vì bị giới hạn thời hạn 12 tháng như quy định hiện hành.

Trường hợp nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 1 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.