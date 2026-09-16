Hà Nội: Khu vực ngoại thành sẵn sàng ứng phó mưa lớn kéo dài
Những ngày qua, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài diện rộng, mực nước trên hệ thống các sông trên địa bàn thành phố đang lên nhanh và duy trì ở mức cao đáng báo động. Tại các khu vực trũng thấp, tình trạng ngập lụt cục bộ đã bắt đầu xuất hiện, trực tiếp đe dọa đến đời sống sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp cũng như tài sản của nhân dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-khu-vuc-ngoai-thanh-san-sang-ung-pho-mua-lon-keo-dai-417999.htm