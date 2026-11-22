Chỉ đạo được Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đưa ra tại buổi làm việc ngày 21/11 với 5 xã: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh về tình hình 10 tháng năm 2026 và phương hướng thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Linh

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Lưu chỉ rõ một trong những trở ngại lớn cho sự phát triển thời gian qua là việc phối hợp xử lý công việc chưa thực chất, nhiều vấn đề được chỉ đạo nhiều lần nhưng chậm chuyển biến. Một số sở, ngành chủ yếu yêu cầu địa phương báo cáo, xin ý kiến thay vì chủ động khảo sát thực tế để hướng dẫn, tháo gỡ ngay từ đầu.

Ông Lưu yêu cầu cán bộ các sở, ngành phải trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt khó khăn, đổi mới phương thức làm việc và đưa ra phương án khả thi thay vì chỉ trả lời văn bản chung chung. Toàn bộ kết luận, chỉ đạo phải được chuyển hóa thành các đầu việc cụ thể, gắn với cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và cơ chế giám sát.

Văn phòng UBND thành phố sẽ tổng hợp, phân loại rõ các nhiệm vụ đã hoàn thành, đang triển khai và còn tồn đọng để đôn đốc thực chất.

Về định hướng quy hoạch, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu phát triển đồng bộ giữa đô thị, công nghiệp, dịch vụ và hạ tầng xã hội. Ông Lưu lưu ý các khu đô thị không thể chỉ tập trung xây nhà ở để kinh doanh mà bắt buộc phải hoàn thiện các tiện ích phục vụ người dân như trường học, trạm y tế, chợ, vườn hoa và không gian công cộng đúng cam kết.

Đối với đầu tư công, thành phố yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan rà soát danh mục dự án, tập trung nguồn lực cho các công trình thực sự cấp thiết và khả thi. Những dự án chậm tiến độ hoặc không còn phù hợp sẽ bị xem xét điều chỉnh vốn sang các công trình có tính khả thi cao, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Đồng thời, việc giao chỉ tiêu thu ngân sách, đặc biệt là thu từ đất, phải sát với tiềm năng thực tế từng địa bàn, tránh áp đặt bình quân cơ học.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định cũng đánh giá khu vực Đông Anh sở hữu tiềm năng và dư địa phát triển lớn về văn hóa, lịch sử và đô thị. Do đó, các xã cần phát huy lợi thế riêng, chủ động đề xuất giải pháp chiến lược nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Báo cáo của Văn phòng UBND thành phố cho thấy, trong 10 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội các xã khu vực Đông Anh cơ bản ổn định. Cả năm 2026, tổng giá trị sản phẩm tại xã Đông Anh và Thiên Lộc ước tăng khoảng 11%, xã Vĩnh Thanh ước đạt 10,2%.

Riêng xã Đông Anh, cơ cấu kinh tế dịch chuyển mạnh sang công nghiệp - xây dựng (chiếm 67,75%), thương mại - dịch vụ chiếm 29,6%. Thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 108,8 triệu đồng/năm; thu ngân sách đạt khoảng 6.162 tỷ đồng, vượt 11% dự toán. Xã Thiên Lộc duy trì không còn hộ nghèo, 100% người dân dùng nước sạch và rác thải sinh hoạt được xử lý triệt để. Trong khi đó, xã Vĩnh Thanh ghi nhận sự bứt phá của kinh tế số với 41 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử qua 17 phiên livestream.

Tuy vậy, khó khăn lớn nhất hiện nay của các địa phương nằm ở khâu thu ngân sách, giải ngân đầu tư công và giải phóng mặt bằng. Điển hình, xã Đông Anh đang phải triển khai giải phóng mặt bằng tới 76 dự án, thu hồi khoảng 569 ha đất với kinh phí bồi thường hơn 4.065 tỷ đồng. Xã Vĩnh Thanh triển khai giải phóng mặt bằng 16 dự án, đạt gần 75% diện tích.

Tổng hợp từ 3 xã cho thấy có 22 nhóm kiến nghị tập trung vào cơ chế tài chính, quy hoạch, đất đai, nhà ở tái định cư và đầu tư hạ tầng khung. Trong đó, Thiên Lộc đề xuất bổ sung 53 dự án với tổng vốn trung hạn hơn 2.250 tỷ đồng (gồm 4 tuyến giao thông khung), còn xã Đông Anh kiến nghị tháo gỡ quỹ căn tái định cư.

Phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương sớm chốt phương án, xác định rõ danh mục dự án trọng điểm và nhu cầu vốn cho năm 2027 để thành phố kịp thời tháo gỡ vướng mắc ngay từ những tháng đầu năm.