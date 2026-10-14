Hà Nội không thể thiếu điện: Lệnh tăng tốc các công trình trọng điểm

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Công văn số 5211/UBND-KT ngày 13/10/2026 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình điện theo quy hoạch trên địa bàn thành phố. Văn bản xác định rõ yêu cầu đối với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị ngành điện trong việc chuẩn bị, triển khai các công trình phục vụ nhu cầu cung cấp điện cho Thủ đô.

Theo đó, thành phố quán triệt yêu cầu “Hà Nội là địa bàn không thể để thiếu điện”, đặt ra nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện ở mức cao nhất. Trên tinh thần đó, thành phố đặt ra nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện ở mức cao nhất, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, các cơ quan và hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng mới

Một trong những nội dung được UBND Thành phố Hà Nội nhấn mạnh là trách nhiệm đồng hành của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố với ngành điện trong quá trình đầu tư các công trình. Việc sớm hoàn thành và đưa các công trình trọng điểm vào khai thác được đặt trong yêu cầu chung về bảo đảm cung cấp điện, phục vụ đời sống Nhân dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, chủ đầu tư và chính quyền địa phương chuyển mạnh tư duy trong đầu tư phát triển hạ tầng điện, từ “đáp ứng nhu cầu hiện tại” sang “sẵn sàng năng lực cho giai đoạn tăng trưởng mới”. Theo định hướng này, việc chuẩn bị hạ tầng điện không chỉ gắn với nhu cầu sử dụng trước mắt mà còn phải tính đến khả năng đáp ứng nhu cầu trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Công nhân truyền tải điện kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị tại Trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội trong cao điểm nắng nóng.

Đối với những khu vực phát triển mới, các dự án lớn và những địa bàn có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao, các đơn vị liên quan được yêu cầu chủ động tính toán đồng bộ nhu cầu điện, phương án cấp điện và mức dự phòng ngay từ khi hình thành dự án.

Cùng với việc tính toán phương án cấp điện, thành phố yêu cầu nghiên cứu phát triển các nguồn năng lượng sạch, điện mặt trời và nguồn năng lượng phân tán phù hợp. Để cụ thể hóa các yêu cầu nêu trên, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, địa phương và chủ đầu tư dự án điện tập trung mọi nguồn lực, nhân lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình theo quy hoạch giai đoạn 2026 - 2030, Kế hoạch phát triển điện lực và phương án phát triển mạng lưới cấp điện.

Trong danh mục công trình được nêu tại văn bản có dự án cải tạo môi trường và đốt rác phát điện Hà Nội với công suất phát điện 60MW; Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Suối Hai, công suất 120MW; Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Đồng Mô, công suất 160MW.

Cùng với các dự án phát điện, thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ những công trình thuộc hệ thống lưới điện, gồm Trạm biến áp 500kV Sơn Tây, Trạm biến áp 500kV Nam Hà Nội, Trạm biến áp 500kV Đan Phượng và Trạm cắt Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội. Các công trình này được đề cập cùng với yêu cầu phát triển mạng lưới cấp điện trên địa bàn trong giai đoạn tới.

Danh mục còn có công trình cải tạo đường dây 220kV Sơn Tây - Vĩnh Yên từ một mạch thành hai mạch; NLTT Hà Nội 2 - Sơn Tây và Nam Thăng Long (E1.27) (Ciputra). Đối với quá trình triển khai, UBND thành phố cũng đặt ra yêu cầu đổi mới phương pháp thực thi nhiệm vụ. Các cơ quan phải chuyển từ tư duy “quản lý thủ tục”, “chờ đợi giải quyết” sang “đồng hành, phục vụ”, “chủ động đề xuất”. Khi phát sinh nội dung còn có ý kiến khác nhau, cơ quan chủ trì có trách nhiệm chủ động đề xuất, thống nhất phương án và phối hợp xử lý đến khi có kết quả cuối cùng.

Tăng cường kiểm soát tiến độ, phối hợp đồng bộ với quy hoạch quốc gia

Cùng với yêu cầu tập trung nguồn lực, UBND Thành phố Hà Nội đề nghị Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội nâng cao năng lực quản trị dự án. Nội dung được nhấn mạnh là xây dựng đường găng tiến độ, xác định cụ thể từng thủ tục, công việc, hạng mục và mốc thời gian hoàn thành, qua đó tạo cơ sở cho việc tổ chức thực hiện và kiểm soát kết quả.

Theo yêu cầu này, tiến độ dự án phải được thể hiện bằng những đầu việc và mốc thời gian cụ thể. Việc xây dựng đường găng không chỉ phục vụ công tác tổ chức thực hiện của các đơn vị ngành điện mà còn là căn cứ để các cơ quan chức năng theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình triển khai các công trình đã được đưa vào kế hoạch.

UBND thành phố giao Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển điện lực thành phố, tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát kết quả triển khai trên cơ sở đường găng tiến độ của từng dự án. Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm cập nhật tiến độ thực hiện công trình điện, gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo.

Đồng thời, các sở, ngành và địa phương được yêu cầu phân công một đồng chí lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo xuyên suốt những nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp liên quan đến phát triển điện lực. Người được phân công có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Cách phân công này gắn trách nhiệm chỉ đạo với từng cơ quan, đơn vị trong quá trình phối hợp thực hiện các công trình điện.

Một nội dung quan trọng khác là bảo đảm sự đồng bộ giữa định hướng phát triển mạng lưới cấp điện của Hà Nội và quy hoạch điện lực quốc gia. Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND thành phố và lãnh đạo Bộ Công Thương, hai bên đã thống nhất phối hợp để bảo đảm đồng bộ giữa Phương án phát triển mạng lưới cấp điện thuộc Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh).

Trên cơ sở đó, UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội chủ động làm việc với các cơ quan thuộc Bộ Công Thương; cung cấp dữ liệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm phục vụ việc rà soát, cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, làm cơ sở để các đơn vị ngành điện triển khai thủ tục đầu tư, kịp thời bảo đảm nguồn điện và hệ thống lưới điện truyền tải phục vụ phát triển Thủ đô.

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND thành phố và lãnh đạo Bộ Công Thương vào chiều 6/10, hai bên đã thống nhất phối hợp để bảo đảm đồng bộ giữa Phương án phát triển mạng lưới cấp điện thuộc Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh).