Hà Nội không thể để thiếu điện, chủ động hạ tầng cho giai đoạn tăng

Công nhân EVNHANOI vệ sinh bóc gỡ quảng cáo trên trạm biến áp tại phường Hà Đông. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN

Đây là nội dung trọng tâm tại Công văn số 5211/UBND-KT ngày 13/10/2026 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình điện theo quy hoạch trên địa bàn thành phố, do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu ký ban hành.

Theo đó, đối với các khu vực phát triển mới, dự án lớn và địa bàn có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao, thành phố yêu cầu chủ động tính toán đồng bộ nhu cầu điện, phương án cấp điện và mức dự phòng ngay từ khi hình thành dự án. Đồng thời, các đơn vị nghiên cứu phát triển nguồn năng lượng sạch, điện mặt trời và nguồn năng lượng phân tán phù hợp.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, địa phương và chủ đầu tư tập trung nguồn lực, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình điện theo quy hoạch giai đoạn 2026–2030, kế hoạch phát triển điện lực và phương án phát triển mạng lưới cấp điện. Các đơn vị phải đồng hành với ngành điện để sớm hoàn thành, đưa vào khai thác những công trình trọng điểm, bảo đảm cung ứng điện phục vụ người dân, các cơ quan và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Các dự án được thành phố yêu cầu tập trung triển khai gồm Dự án cải tạo môi trường và đốt rác phát điện Hà Nội, công suất phát điện 60 MW; Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Suối Hai, công suất 120 MW; Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Đồng Mô, công suất 160 MW; các trạm biến áp 500 kV Sơn Tây, Nam Hà Nội, Đan Phượng; cải tạo đường dây 220 kV Sơn Tây – Vĩnh Yên từ một mạch thành hai mạch cùng một số công trình lưới điện khác.

Để kiểm soát tiến độ, thành phố đề nghị Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội nâng cao năng lực quản trị dự án, xây dựng đường găng tiến độ; xác định cụ thể từng thủ tục, công việc, hạng mục và thời hạn hoàn thành làm cơ sở tổ chức thực hiện, kiểm soát kết quả.

Các sở, ngành, địa phương phải phân công một lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo xuyên suốt những nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp liên quan đến phát triển điện lực, theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Tiến độ các công trình phải được cập nhật, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo. Với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phát triển điện lực thành phố, Sở Công Thương có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai từng dự án.

Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan đổi mới phương pháp thực thi nhiệm vụ, chuyển từ quản lý thủ tục, chờ đợi giải quyết sang đồng hành, phục vụ và chủ động đề xuất. Đối với nội dung còn có ý kiến khác nhau, cơ quan chủ trì phải chủ động đề xuất, thống nhất phương án, phối hợp xử lý đến khi có kết quả cuối cùng.

Về lâu dài, Hà Nội phối hợp với Bộ Công Thương bảo đảm đồng bộ giữa phương án phát triển mạng lưới cấp điện thuộc Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp dữ liệu quy hoạch Thủ đô phục vụ rà soát, cập nhật quy hoạch điện, tạo cơ sở để ngành điện triển khai thủ tục đầu tư, kịp thời bảo đảm nguồn điện và hệ thống lưới điện truyền tải phục vụ phát triển thành phố…