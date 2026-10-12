Hà Nội: Không được ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết giáo dục với nước ngoài

Đây là những nội dung đáng chú ý trong Quy định việc liên kết giáo dục với nước ngoài trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố. Theo quy định, liên kết giáo dục với nước ngoài là hoạt động hợp tác giữa cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở hoặc tổ chức giáo dục nước ngoài để triển khai chương trình giáo dục tích hợp theo quy định của pháp luật.

Bảo đảm quyền lợi của người học

Quy định nêu rõ hoạt động liên kết giáo dục phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, phù hợp với mục tiêu, chương trình giáo dục và định hướng phát triển giáo dục của Thủ đô, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học.

Học sinh được quyền tự nguyện lựa chọn tham gia, nhà trường không được ép buộc người học tham gia chương trình liên kết dưới bất kỳ hình thức nào.

Quy định cũng phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục và đối tác nước ngoài. Hoạt động liên kết được thực hiện theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, gắn với trách nhiệm giải trình của nhà trường.

Cơ quan quản lý nhà nước không can thiệp trực tiếp mà quản lý thông qua các quy định về điều kiện, công khai thông tin, quản lý dữ liệu, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Học sinh tại trường THCS Giảng Võ. Ảnh minh hoạ

Nguyên tắc bảo đảm chất lượng liên kết giáo dục

Về chất lượng, chương trình liên kết phải bảo đảm mục tiêu, nội dung, phương pháp và kết quả giáo dục phù hợp với cấp học và đối tượng người học. Nhà trường phải đáp ứng các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, học liệu, hạ tầng công nghệ thông tin. Những điều kiện này phải được duy trì trong suốt thời gian thực hiện chương trình, không chỉ ở thời điểm bắt đầu.

Đáng chú ý, sản phẩm đầu ra của chương trình liên kết phải được xác định rõ và công khai trước khi tuyển sinh. Đây cũng là căn cứ để đánh giá hiệu quả của chương trình. Cơ sở giáo dục và đối tác nước ngoài cùng chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã công bố và kết quả thực hiện. Hoạt động liên kết giáo dục chịu sự kiểm tra, giám sát, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền.

Quy định đặt yêu cầu công khai, minh bạch xuyên suốt hoạt động liên kết. Người học, cha mẹ hoặc người giám hộ phải được tiếp cận các thông tin cơ bản về chương trình, đối tác nước ngoài, học phí, các khoản thu khác và sản phẩm đầu ra. Thông tin phải đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời và được công khai ở ba thời điểm: trước khi tuyển sinh, trong quá trình thực hiện và khi có thay đổi liên quan. Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công khai và phải thực hiện trách nhiệm giải trình.

Quản lý liên kết giáo dục trên môi trường số

Hoạt động liên kết giáo dục được khuyến khích thực hiện trên môi trường số để nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính minh bạch và tạo thuận lợi cho các bên tham gia.

Quy định yêu cầu nhà trường có trách nhiệm xây dựng, cập nhật, lưu trữ và quản lý dữ liệu về hoạt động liên kết, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời và có khả năng kết nối, chia sẻ. Hồ sơ, tài liệu, báo cáo được thực hiện và lưu trữ theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, lưu trữ và an toàn thông tin.

Sở GD-ĐT Hà Nội có trách nhiệm xây dựng, quản lý và kết nối cơ sở dữ liệu về hoạt động liên kết giáo dục với nước ngoài trong các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn. Việc khai thác, sử dụng và chia sẻ dữ liệu phải bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu theo quy định của pháp luật.