Yêu cầu này được Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai nhấn mạnh tại buổi làm việc chiều 20/11 giữa Đoàn Giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND Thành phố với UBND Thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri nhiệm kỳ 2021 - 2026 và từ đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến ngày 30/9/2026.

Đoàn Giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Thị Thanh Mai làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND Thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri nhiệm kỳ 2021 - 2026 và từ đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến ngày 30/9/2026. Ảnh: Lê Hải

Bên cạnh ghi nhận những nỗ lực xử lý, Trưởng Đoàn giám sát chỉ rõ tiến độ giải quyết một số kiến nghị của cử tri vẫn còn chậm. Công tác rà soát, cập nhật số liệu, phân loại vụ việc cũng như việc xác định trách nhiệm giải quyết giữa các bên chưa thực sự đồng bộ.

Bà Phạm Thị Thanh Mai đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ kiến nghị, bảo đảm số liệu phản ánh đúng tình trạng và kết quả thực tế. Mỗi nhóm vấn đề phải được xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, trách nhiệm cá nhân và thời hạn hoàn thành cụ thể; chuyển đúng địa chỉ giải quyết, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.

Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của cấp xã, phường, địa phương cần chủ động bố trí nguồn lực và xây dựng kế hoạch thực hiện dứt điểm. Những vụ việc tồn đọng kéo dài phải được phân loại để ưu tiên giải quyết theo lộ trình rõ ràng; với những kiến nghị không còn phù hợp hoặc không có khả năng thực hiện, các cơ quan chức năng phải rà soát, làm rõ để xử lý theo quy định.

Đặc biệt, Trưởng Đoàn giám sát yêu cầu việc giải quyết kiến nghị của cử tri phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua và gắn chặt với trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị. Thành phố cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sớm xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi kiến nghị cử tri để cập nhật thường xuyên tiến độ, bảo đảm công khai, minh bạch cho đại biểu và nhân dân giám sát.

Tiếp thu các ý kiến giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị rà soát toàn diện kiến nghị trong hai nhiệm kỳ để khắc phục tồn tại. Đối với các vụ việc trùng lặp, cơ quan chức năng phải làm rõ thẩm quyền và phương thức giải quyết, tránh xử lý dàn trải nhiều kênh. Riêng với các nội dung còn tồn đọng, ông Tuấn yêu cầu phải xác định rõ cơ quan đầu mối chủ trì tổng thể để kiểm soát chặt chẽ tiến độ, không để phát sinh tình trạng kéo dài.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, trong hai nhiệm kỳ từ năm 2021 đến nay, Thành phố đã tiếp nhận 3.602 kiến nghị do Thường trực HĐND chuyển đến, trong đó đã giải quyết 3.318 kiến nghị (đạt khoảng 92,1%). Các kiến nghị tồn đọng hiện nay tập trung chủ yếu vào các vấn đề dân sinh nóng như: quy hoạch, quản lý đất đai, bồi thường tái định cư, giải phóng mặt bằng, giao thông, thoát nước, chống úng ngập và bảo vệ môi trường.