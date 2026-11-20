Chiều 20/11, với 475/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân. Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, với một số quy định được áp dụng theo lộ trình riêng.