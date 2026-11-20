Hà Nội: Không để dự án “treo” tiếp tục lãng phí đất đai
Đất bỏ hoang, công trình dang dở, người dân mòn mỏi chờ nhà - hệ lụy kéo dài từ các dự án chậm triển khai tại Hà Nội. Trước thực trạng 270 dự án chậm tiến độ, thành phố yêu cầu đến hết tháng 11 phải xử lý nghiêm các chủ đầu tư chây ì, thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động những dự án quá thời hạn nhưng không triển khai theo quy định. Vấn đề đặt ra là biến chỉ đạo thành hành động thực chất, khắc phục lãng phí đất đai và bảo đảm quyền lợi người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-khong-de-du-an-treo-tiep-tuc-lang-phi-dat-dai-246261120151549103.htm