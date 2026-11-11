Hà Nội: Không đánh đổi chất lượng quy hoạch lấy tiến độ

Chiều 10/11, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố, xem xét một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác quy hoạch và định hướng phát triển đô thị.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận 5 nội dung: Tiến độ triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; định hướng, quy hoạch và kế hoạch phát triển nhà ở; tình hình phát triển nhà ở xã hội, quỹ nhà tái định cư; công tác cải tạo chung cư cũ; kết quả rà soát khu, cụm công nghiệp và dự thảo Đề án phát triển khu vực phía Tây trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô.

Hà Nội triển khai lập 125 quy hoạch trong năm 2026

Theo Kế hoạch số 331/KH-UBND, Hà Nội phải tổ chức lập tổng số 125 quy hoạch, gồm 5 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm; 44 quy hoạch chung xã; 63 quy hoạch phân khu đô thị và 13 quy hoạch phân khu khu chức năng.

Đến nay, trong nhóm quy hoạch chung xã, có 23/44 đồ án đã trình hồ sơ thẩm định; đối với quy hoạch phân khu đô thị, 48/63 đồ án đang được lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt toàn bộ 125 quy hoạch trong năm 2026.

Trong số này, Hà Nội ưu tiên đẩy nhanh tiến độ 5 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm, 22 quy hoạch phân khu đô thị thuộc các khu vực động lực và 44 quy hoạch chung xã.

Đối với 5 quy hoạch chuyên ngành, Sở Xây dựng tổ chức lập 4 quy hoạch gồm giao thông, cấp nước, cao độ nền và thoát nước, không gian ngầm. Riêng quy hoạch quản lý chất thải rắn và nghĩa trang do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lập.

Đến nay, 4/5 nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt. Nhiệm vụ quy hoạch không gian ngầm đang được thẩm định, dự kiến trình UBND thành phố phê duyệt trước ngày 15/11/2026. Cả 5 quy hoạch chuyên ngành đang được tổ chức lập, dự kiến trình UBND thành phố phê duyệt trong tháng 12/2026.

Để bảo đảm tiến độ, Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch thẩm định, trình duyệt các đồ án quy hoạch, đồng thời kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các địa phương, sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Thành phố cũng yêu cầu các địa phương nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp với cơ quan tổ chức lập quy hoạch, khẩn trương lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với các quy hoạch phân khu đô thị. Các sở, ngành và cơ quan liên quan phải thực hiện nghiêm thời hạn không quá 5 ngày làm việc để tham gia ý kiến thẩm định theo cơ chế “làn xanh”.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Lê Hải

Quy hoạch phải gắn với mô hình kinh tế và sinh kế người dân

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận nỗ lực của các xã trong triển khai lập quy hoạch chung. Theo lãnh đạo thành phố, đến nay, cơ bản cả 44 quy hoạch chung xã đã hoàn thành việc chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng để tổ chức thẩm định. Đây là kết quả đáng ghi nhận về tiến độ.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chất lượng các đồ án phải tiếp tục được Sở Xây dựng xem xét, đánh giá kỹ lưỡng trước khi trình cấp có thẩm quyền thông qua.

Nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2026, ông Vũ Đại Thắng lưu ý không thể vì chạy theo số lượng và thời gian mà xem nhẹ chất lượng quy hoạch.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm là nhiệm vụ có tính chất đặc biệt, chưa có tiền lệ. Nếu quá trình cụ thể hóa quy hoạch thiếu chi tiết, thiếu tính toán và tầm nhìn dài hạn, có thể dẫn đến những bất cập kéo dài, thậm chí hình thành các quy hoạch treo, gây hệ lụy lớn cho quá trình phát triển.

Đối với quy hoạch chung các xã, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức rà soát, thẩm định kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng cao nhất. Việc thẩm định cần được thực hiện theo nhóm các xã có vị trí liền kề, có mối liên hệ về không gian phát triển để đánh giá đồng bộ, nhất là khả năng kết nối hạ tầng giữa các địa bàn.

Ông Thắng lưu ý không nên xem xét riêng lẻ từng xã mà thiếu đánh giá tổng thể, bởi điều này có thể dẫn đến tình trạng quy hoạch giao thông và hạ tầng giữa các địa phương không thống nhất, ảnh hưởng đến khả năng kết nối và tổ chức không gian phát triển chung.

Với các quy hoạch phân khu đô thị, thành phố yêu cầu kế thừa những nội dung hợp lý của các quy hoạch đã có, đồng thời rà soát, cập nhật định hướng phát triển mới. Sở Xây dựng cần nghiên cứu tổ chức thẩm định theo nhóm, gắn với các cực và khu vực phát triển, bảo đảm xem xét đồng bộ những đồ án thuộc cùng một khu vực, tránh chia tách manh mún.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý được Chủ tịch UBND thành phố đặt ra là quy hoạch xây dựng phải gắn chặt với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Qua rà soát, một số đồ án quy hoạch phân khu hiện chủ yếu tập trung vào bố trí nhà ở, nhà ở xã hội và cơ cấu sử dụng đất, nhưng chưa làm rõ địa phương sẽ phát triển ngành nghề gì, tạo sinh kế cho người dân ra sao. Theo ông Vũ Đại Thắng, nếu chỉ xác định các khu chức năng xây dựng mà thiếu định hướng kinh tế - xã hội thì sẽ khó tạo cơ sở để địa phương tổ chức điều hành, khai thác tiềm năng và phát triển bền vững.

Vì vậy, đối với những địa bàn có đặc thù hoặc đang có sự thay đổi về định hướng phát triển, cần có cách tiếp cận phù hợp, kết hợp quy hoạch xây dựng với định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành phối hợp với địa phương làm rõ mô hình phát triển, ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và sinh kế của người dân. Quy hoạch không chỉ xác định địa bàn sẽ xây dựng những công trình gì, sử dụng đất như thế nào mà còn phải trả lời được câu hỏi địa phương phát triển theo hướng nào, người dân làm gì, làm nghề gì và tạo ra giá trị kinh tế ra sao.

Hà Nội: Không đánh đổi chất lượng quy hoạch lấy tiến độ. Ảnh minh họa

Phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm tiến độ và chất lượng

Đánh giá khối lượng công việc rất lớn, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng trách nhiệm của Sở Xây dựng đặc biệt nặng nề khi vừa tham gia tổ chức lập quy hoạch, vừa thực hiện công tác thẩm định.

Do đó, lãnh đạo Sở cần phân công nhiệm vụ cụ thể, huy động toàn bộ đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn tham gia với tinh thần khẩn trương, liên tục, kể cả ngoài giờ, nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Đối với Sở Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các địa phương, tập trung làm rõ định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mô hình phát triển của những địa bàn có yêu cầu tăng trưởng cao.

Các quy hoạch chung xã cũng cần được xem xét, thẩm định cả về nội dung định hướng kinh tế - xã hội, trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh và điều kiện thực tế của từng địa phương, thay vì chỉ dừng ở quy hoạch xây dựng.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng bày tỏ tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm và cam kết của Sở Xây dựng, thành phố có thể hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, kết quả không chỉ được đánh giá bằng tiến độ lập và trình các đồ án mà quan trọng hơn là phải bảo đảm chất lượng thực chất, tạo nền tảng cho định hướng phát triển Thủ đô trong dài hạn.