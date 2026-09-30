Hà Nội không cho phép tự đặt vị trí việc làm viên chức ngoài danh mục

Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công Tây Hồ. Ảnh minh họa

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký Kế hoạch 375/KH-UBND ngày 29/9 về triển khai xây dựng vị trí việc làm viên chức theo Nghị định 232/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 51/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố.

Theo kế hoạch, các đơn vị căn cứ danh mục vị trí việc làm quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ để rà soát, lựa chọn vị trí sử dụng; đồng thời xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực và xác định bậc nghề nghiệp tương ứng.

Việc xác định vị trí việc làm không được làm phát sinh vị trí ngoài danh mục khung do Chính phủ ban hành, thay đổi tên gọi, chia, tách hoặc gộp vị trí. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định riêng về danh mục vị trí việc làm thì thực hiện theo quy định chuyên ngành.

Các đơn vị cũng không được tự xác định, sử dụng vị trí ngoài danh mục khung khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định. Nếu phát sinh nhiệm vụ chưa có vị trí tương ứng, đơn vị tổng hợp để xem xét, đề xuất bổ sung. Tuy nhiên, không đề xuất vị trí mới nếu nhiệm vụ có thể bố trí vào vị trí hiện có và được cụ thể hóa trong bản mô tả công việc, khung năng lực hoặc bậc nghề nghiệp.

Với đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên hoặc tự bảo đảm một phần chi thường xuyên từ 10% đến dưới 70%, vị trí có bậc cao nhất là bậc 5 được bố trí bậc 5 không quá 30%, bậc 4 không quá 40% tổng biên chế được giao cho vị trí. Nếu bậc cao nhất là bậc 4, tỷ lệ ở bậc này không quá 40%; trường hợp vị trí chỉ có hai bậc nghề nghiệp, bậc cao hơn không quá 50%.

Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; tự bảo đảm chi thường xuyên từ 70% trở lên và một số trường hợp theo pháp luật chuyên ngành được quyết định tỷ lệ khác, phù hợp yêu cầu hoạt động và khả năng tài chính.

Theo tiến độ, các đơn vị hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực và hồ sơ đề nghị phê duyệt trong quý III, IV-2026. Quý I-2027, Sở Nội vụ và các cơ quan được phân cấp thẩm định, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi vị trí việc làm được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị rà soát, chuyển tiếp và bố trí viên chức vào bậc nghề nghiệp tương ứng, hoàn thành trước ngày 30/6/2027.