Hà Nội: Khống chế thanh niên say rượu định lao đầu vào ô tô

Một nam thanh niên có biểu hiện bất thường định lao đầu vào ô tô rồi tự ngã vật ra đường nên đã bị người dân khống chế.

Theo đó, vào khoảng 16h15 ngày 29/3, tại khu vực đường Kim Giang đoạn gần cầu Tó, người dân phát hiện 1 nam thanh niên có biểu hiện bất thường định lao đầu vào ô tô và tự ngã vật ra đường nên đã khống chế.

Nhận thấy sự nguy hiểm, người dân đã nhanh chóng lao ra ôm giữ thanh niên này lại. Nhưng sau đó, người này vẫn tiếp tục lao ra đường. Bắt buộc, người dân đã khống chế người này rồi báo công an để tránh xảy ra tai nạn giao thông.

Nam thanh niên say rượu định lao đầu vào ô tô.

Nhận được tin báo, Công an đồn Cầu Bươu, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội lập tức có mặt tại hiện trường, sơ cứu băng bó vết thương đưa thanh niên này đi cấp cứu. Khi lực lượng Công an tới hiện trường, thanh niên này vẫn có biểu hiện bất thường, miệng chỉ nói ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Theo tổ công tác khi tiếp cận đưa thanh niên này đi cấp cứu, đã phát hiện trong người anh ta nồng nặc mùi rượu.

Trước mắt, Công an đồn Cầu Bươu trấn an để người này bình tĩnh trở lại, hợp tác với bác sỹ để điều trị vết thương do tự ngã xuống đường gây xước chảy máu.

Sau khi thanh niên này bình tỉnh trở lại, cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc trên.

Công Đức