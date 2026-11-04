Hà Nội khống chế mức trần 120 triệu USD/km cho 5 tuyến metro

Năm tuyến metro gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14, có tổng chiều dài 253,5km, tổng mức đầu tư hơn 1 triệu tỷ đồng. Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành các tuyến trong năm 2030.

Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XVII. Ảnh: QUANG THÁI

Báo cáo tiếp thu, giải trình trước HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nêu rõ, việc triển khai đồng thời 5 tuyến metro đặt ra yêu cầu về tiến độ xây dựng, huy động nguồn lực, quản lý nghĩa vụ tài chính và tổ chức vận hành sau đầu tư.

UBND thành phố đề nghị giữ mức trần 120 triệu USD/km, tiếp tục hoàn thiện cơ sở tính toán, làm rõ phạm vi chi phí và kiểm soát chặt việc thực hiện hợp đồng. Việc kiểm soát chi phí không được đánh đổi yêu cầu về chất lượng, an toàn và công nghệ.

Nêu ý kiến tại hội trường, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, băn khoăn về trường hợp chi phí thi công vượt mức trần 120 triệu USD/km và đề nghị cần có cơ chế điều chỉnh phù hợp, bởi tổng chi phí tăng thêm đối với cả 5 dự án sẽ rất lớn.

Giải trình ý kiến này, ông Trương Việt Dũng làm rõ các hạng mục làm cơ sở xác định mức trần, và khẳng định: “Nếu vượt quá 120 triệu USD/km thì nhà thầu phải chịu, không có chuyện thành phố phải bỏ thêm tiền”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định mức trần 120 triệu USD/km là cơ sở kiểm soát chi phí đầu tư 5 tuyến metro. Ảnh: QUANG THÁI

Phát biểu trước HĐND thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết thêm, mức giá trên là cơ sở để đàm phán lựa chọn nhà thầu chiến lược, lập dự toán tổng mức đầu tư, kiểm soát giá trị hợp đồng và xác định trách nhiệm của nhà thầu.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, 120 triệu USD/km là mức tối đa, “không có chuyện trượt giá, không có chuyện phát sinh”. Trong quá trình thực hiện, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, kiểm soát chi phí trên cơ sở thiết kế, tổng mức đầu tư, kiểm toán và các điều kiện hợp đồng, bảo đảm không vượt mức đã khống chế.