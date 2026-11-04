Hà Nội khống chế giá 5 tuyến metro, không quá 120 triệu USD/km
Hà Nội vừa thông qua cơ chế đặc thù trong đầu tư xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị. Đáng chú ý, thành phố đặt mức khống chế giá hợp đồng bình quân đối với các đoạn tuyến đi ngầm không vượt quá 120 triệu USD mỗi kilomet. Nếu chi phí thực tế vượt mức này, nhà thầu sẽ phải tự chịu phần phát sinh. Đây được xem là giải pháp nhằm kiểm soát chi phí, hạn chế đội vốn đối với các dự án metro quy mô lớn của Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-khong-che-gia-5-tuyen-metro-khong-qua-120-trieu-usd-km-246261104145026734.htm