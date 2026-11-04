Hà Nội khống chế giá 5 tuyến metro, không quá 120 triệu USD/km

Tại phiên họp sáng 4/11, HĐND TP đã biểu quyết thông qua nghị quyết chung về việc thống nhất đối với ba nội dung do UBND TP trình, báo cáo, gồm: Việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp để kịp thời giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn trên địa bàn Thủ đô liên quan đến ùn tắc giao thông; việc điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng từ trước năm 1954; việc thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở trên địa bàn một số xã, phường.