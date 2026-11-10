Hà Nội: Không chạy theo số lượng quy hoạch và tiến độ mà xem nhẹ chất lượng

Chiều 10/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền. Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận là tiến độ triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và các quy hoạch thành phần.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe báo cáo, cho ý kiến về 5 nội dung quan trọng: Tiến độ triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; Báo cáo tổng thể về định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố; tình hình, kết quả triển khai phát triển nhà ở xã hội và quỹ nhà ở tái định cư; các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện; tình hình thực hiện công tác cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố và định hướng triển khai trong thời gian tới; kết quả rà soát khu, cụm công nghiệp trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; dự thảo Đề án phát triển khu vực phía Tây trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô.

Theo Kế hoạch số 331/KH-UBND, Hà Nội phải tổ chức lập tổng số 125 quy hoạch, gồm 5 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm, 44 quy hoạch chung xã, 63 quy hoạch phân khu đô thị và 13 quy hoạch phân khu khu chức năng. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt toàn bộ các quy hoạch trong năm 2026.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Viết Thành

Đến nay, 23/44 quy hoạch chung xã đã trình hồ sơ thẩm định; 48/63 quy hoạch phân khu đô thị đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Đối với 5 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm, 4/5 nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt. Nhiệm vụ Quy hoạch không gian ngầm đang được thẩm định, dự kiến trình UBND TP phê duyệt trước ngày 15/11. Cả 5 quy hoạch chuyên ngành đang được tổ chức lập, dự kiến trình phê duyệt trong tháng 12/2026.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng thông tin, cơ bản cả 44 quy hoạch chung xã đã hoàn thành việc chuyển hồ sơ đến Sở Xây dựng để tổ chức thẩm định. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn phải tiếp tục xem xét, đánh giá kỹ lưỡng chất lượng các đồ án trước khi trình cấp có thẩm quyền thông qua.

Nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2026, Chủ tịch UBND TP khẳng định không thể vì chạy theo số lượng và tiến độ mà xem nhẹ chất lượng. Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm là nhiệm vụ có tính chất đặc biệt, chưa có tiền lệ. Nếu việc cụ thể hóa quy hoạch thiếu tính toán, thiếu chi tiết và tầm nhìn dài hạn, có thể dẫn đến những bất cập kéo dài, thậm chí hình thành các quy hoạch treo, gây hệ lụy lớn cho quá trình phát triển.

Đối với quy hoạch chung các xã, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức rà soát, thẩm định kỹ lưỡng. Việc thẩm định cần thực hiện theo nhóm các xã liền kề, có mối liên hệ về không gian phát triển, qua đó đánh giá đồng bộ khả năng kết nối hạ tầng giữa các địa bàn, tránh tình trạng mỗi địa phương xây dựng một phương án riêng, thiếu thống nhất về giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Đối với các quy hoạch phân khu đô thị, cần kế thừa những nội dung hợp lý của các quy hoạch đã có, đồng thời cập nhật định hướng phát triển mới. Sở Xây dựng cần nghiên cứu tổ chức thẩm định theo nhóm, gắn với các cực và khu vực phát triển, bảo đảm tính liên kết, tránh chia tách manh mún.

Đặc biệt, quy hoạch xây dựng phải gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Qua rà soát, một số đồ án hiện chủ yếu tập trung vào bố trí nhà ở, nhà ở xã hội và cơ cấu sử dụng đất, nhưng chưa làm rõ địa phương sẽ phát triển ngành nghề gì, tạo sinh kế cho người dân ra sao.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ngành phối hợp với địa phương làm rõ mô hình phát triển, ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và sinh kế của người dân. Quy hoạch phải trả lời được những câu hỏi căn bản: Địa phương sẽ phát triển theo hướng nào, người dân làm gì, làm nghề gì và tạo ra giá trị kinh tế ra sao.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình lập và thẩm định quy hoạch. Sở Tài chính được đề nghị phối hợp với Sở Xây dựng và các địa phương làm rõ định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mô hình phát triển tại những địa bàn có yêu cầu tăng trưởng cao.

Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, kết quả không chỉ được đo bằng tiến độ lập và trình các đồ án mà quan trọng hơn là chất lượng thực chất, bảo đảm quy hoạch có tầm nhìn, tính khả thi và tạo động lực phát triển lâu dài cho Thủ đô.