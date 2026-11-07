Hà Nội: Khởi tố vụ án hơn nửa tấn giò, chả chứa hàn the

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất. Ảnh: CACC

Ngày 7/11, Công an TP. Hà Nội thông tin về việc khởi tố vụ án liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh giò, chả có sử dụng hàn the, chất không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Trước đó, Công an phường Hà Đông phối hợp với lực lượng y tế kiểm tra hai cơ sở kinh doanh giò, chả tại chợ Xanh - Văn Quán, phường Hà Đông. Qua xét nghiệm nhanh, các mẫu giò lợn tại hai cơ sở đều cho kết quả dương tính với hàn the.

Quá trình truy xuất nguồn gốc, lực lượng chức năng xác định số sản phẩm trên do hộ kinh doanh Đỗ Văn Huy (sinh năm 1979, trú tại xã Dân Hòa, TP. Hà Nội) sản xuất và cung cấp.

Kiểm tra cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện 28 kg bột màu trắng nghi là hàn the, gồm 17 kg đựng trong bao và 11 kg đựng trong xô. Đoàn kiểm tra đồng thời tạm giữ 571 kg giò, chả thành phẩm, gồm 118 kg giò lợn, 402 kg chả lợn và 51 kg chả cốm.

Kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chuyên môn xác định các mẫu giò lợn, chả lợn và chả cốm tại cơ sở đều chứa hàn the. Đáng chú ý, cơ sở sản xuất này đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Việc sử dụng chất cấm trong chế biến thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời cho thấy những lỗ hổng cần được kiểm soát chặt chẽ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.