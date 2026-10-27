Hà Nội: Khởi tố 'thần y' dỏm lừa bán thuốc Đông y trị đột quỵ, khẩn trương tìm bị hại

Ngày 27/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó ngày 09/7/2026, Công an xã Thư Lâm (Hà Nội) liên tiếp tiếp nhận 7 đơn trình báo, tố giác tội phạm của công dân nhắm vào đối tượng Lê Thị An (SN 1970, trú tại thôn Hà Khê, xã Thư Lâm, Hà Nội).

Theo nội dung tố cáo, bà An đã dựng lên màn kịch khám, chữa bệnh bằng hình thức bán "thuốc Đông y gia truyền". Để tạo lòng tin và dụ dỗ người bệnh xuống tiền, đối tượng này liên tục tự quảng cáo các bài thuốc của mình là "thần dược", có khả năng chữa dứt điểm các bệnh lý nghiêm trọng, hiểm nghèo như tai biến mạch máu não, đột quỵ hay các bệnh lý về xương khớp mãn tính.

Đối tượng Lê Thị An tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Tin lời "thần y" , 7 nạn nhân đã sập bẫy và giao cho Lê Thị An tổng số tiền lên tới 106,8 triệu đồng. Đổi lại, bệnh tình không thuyên giảm mà tiền bạc cũng "không cánh mà bay".

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin tố giác, Công an xã Thư Lâm đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, thu thập các tài liệu, chứng cứ quan trọng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ tuyến trên để điều tra, làm rõ chân tướng vụ việc.

Ngày 14/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Thị An về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an xã Thư Lâm thông báo các cá nhân, tổ chức có liên quan hoặc bị thiệt hại trong vụ việc liên hệ Công an xã Thư Lâm, địa chỉ số 75 đường Thư Lâm, thôn Mạnh Tân, xã Thư Lâm, Hà Nội; hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Cường, Điều tra viên, số điện thoại 096 387 9119 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.