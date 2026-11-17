Chiều 17/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Huỳnh Trung Huy (SN 2001, trú tại tỉnh Vĩnh Long) về hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Đối tượng Huỳnh Trung Huy. (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, Công an phường Phúc Lợi nắm tình hình và phát hiện tài xế xe ôm công nghệ này có hành vi chỉnh sửa, can thiệp trái phép vào ứng dụng Xanh SM Driver nhằm thay đổi hệ thống điều phối đơn hàng để trục lợi.

Theo điều tra, Huy là tài xế của hãng Xanh SM. Do muốn tránh nhận các đơn giao đồ ăn và giao hàng chậm, đối tượng tìm kiếm, tải phần mềm trên internet, chỉnh sửa mã nguồn ứng dụng.

Sau đó, Huy vượt qua hệ thống kiểm soát, truy cập trái phép các chức năng của ứng dụng. Điều tra còn xác định, Huy bán phần mềm đã chỉnh sửa cho một số tài xế khác và thu lợi bất chính khoảng 8 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Huỳnh Trung Huy về tội danh theo quy định tạikhoản 1 Điều 289 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng các nền tảng công nghệ.

Tuyệt đối không tự ý chỉnh sửa, mua bán hoặc sử dụng phần mềm can thiệp trái phép vào hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp để trục lợi. Mọi hành vi vi phạm đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.