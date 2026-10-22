Hà Nội khởi tố người đàn ông về 2 tội danh, tìm bị hại

Bị can Nguyễn Văn Từ bị điều tra về các tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”.

Ảnh minh họa.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án và xử lý theo quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại có liên quan đến Nguyễn Văn Từ chủ động liên hệ, cung cấp thông tin và phối hợp làm việc với cơ quan công an.

Các bị hại liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tại Cụm địa bàn số 4, số 280 phố Ga, xã Thường Tín, Hà Nội.

Người tiếp nhận thông tin là Trung tá Trần Trung Hải, điều tra viên, số điện thoại 0961886968.

Cơ quan công an đề nghị những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sớm liên hệ để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.