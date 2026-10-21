Hà Nội: Khởi tố nam sinh lớp 12, điều tra vụ nữ giáo viên THPT Mạc Đĩnh Chi bị đánh

Trước đó, ngày 19/10, do không hoàn thành bài tập về nhà nên L.H.V (học sinh lớp 12 trường THPT Mạc Đĩnh Chi) cùng một số học sinh khác bị cô giáo tên là H phạt đứng góc lớp.

Hình ảnh từ clip ghi lại diễn biến sự việc.

Theo điều tra, L.H.V bực tức vì bị phạt, nên dùng tay đánh cô giáo H khiến nạn nhân bị gãy xương cánh mũi phải.

Ngay trong ngày 19/10, Công an xã Nội Bài đã làm rõ vụ việc và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với L.H.V về hành vi cố ý gây thương tích.

Sự việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội vào tối 20/10 khi đoạn clip được chia sẻ, ghi lại cảnh nam sinh lớp 12 hành hung cô giáo ngay trong lớp, xảy ra sau khi cô giáo kiểm tra bài cũ đối với các em.

Hình ảnh từ clip cho thấy, nữ giáo viên đang đứng trên bục giảng thì nam sinh bất ngờ lao tới, đấm vào vùng đầu của nạn nhân. Ngay sau đó, nhiều bạn học của đối tượng đến can ngăn.

Sau đó, nhà trường đã làm việc với cơ quan công an cùng chính quyền địa phương để phối hợp giải quyết.