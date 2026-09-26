Hà Nội: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất hàng loạt bột canh giả nhãn hiệu Acecook quy mô lớn

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào ngày 29/5/2026, qua công tác nắm tình hình và kiểm tra thực tế, Công an xã An Khánh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 24 đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất muối bột canh tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, thành phố Hà Nội. Cơ sở này do bà Tạ Thị Yến (sinh năm 1979, trú tại Hoa Thám, An Khánh) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang tiến hành sản xuất các sản phẩm bột canh có nhãn mác in các thông tin giả mạo như “SÚP BỘT/SOUP POWDER”, “cook happiness”, “ACECOOK”.

Máy móc và nguyên liệu được dùng để sản xuất hàng giả. Ảnh: CAHN

Tang vật thu giữ tại hiện trường khiến lực lượng chức năng không khỏi giật mình với quy mô lớn, bao gồm: 125 thùng súp bột thành phẩm loại 15kg/thùng (tương đương khoảng 2.000 gói/thùng); 300 gói súp bột thành phẩm các loại.

Cùng hàng loạt công cụ, máy móc và nguyên liệu chuyên dùng để phục vụ quá trình sản xuất hàng giả.

Đối tượng Tạ Thị Yến. Ảnh: CAHN

Sau quá trình điều tra, củng cố tài liệu và chứng cứ liên quan, đến ngày 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Tạ Thị Yến.

Bị can Tạ Thị Yến bị xử lý về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm” theo quy định tại khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Hàng giả được đóng thùng, chờ vận chuyển. Ảnh: CAHN

Vụ việc là bài học đắt giá và là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên thị trường: tuyệt đối không vì mục đích trục lợi cá nhân mà bất chấp pháp luật, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu – đặc biệt là các mặt hàng liên quan trực tiếp đến lương thực, thực phẩm tiêu dùng hằng ngày của người dân.

Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.