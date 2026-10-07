Hà Nội: Khởi tố chủ cơ sở làm giả hơn 19 tấn bánh kẹo “đội lốt” hàng ngoại

Ngày 6-10, Công an TP. Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt (SN 1992, trú tại thôn Minh Khai, xã An Khánh, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Lực lượng chức năng kiểm tra địa điểm sản xuất kinh doanh bánh, kẹo, nước uống do Nguyễn Quang Đạt (đeo khẩu trang) làm chủ. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, ngày 18-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội phối hợp Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội kiểm tra đồng loạt 5 địa điểm sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, nước uống tại xã An Khánh do Nguyễn Quang Đạt làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 15 loại hàng hóa, gồm 2.175 thùng sản phẩm thành phẩm, tương đương khoảng 19,73 tấn. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ 823 thùng, 70 bao và 240 kg nguyên liệu, bán thành phẩm, cùng nhiều máy móc, phương tiện, vật tư, bao bì, sổ sách, tài liệu, thiết bị máy tính và dữ liệu điện tử liên quan.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, Nguyễn Quang Đạt thu mua bánh, kẹo nguyên liệu và bán thành phẩm từ nhiều nguồn tại Hải Dương, Lạng Sơn, Lào Cai và khu vực La Phù (Hà Nội). Sau đó, số hàng này được đưa về các địa điểm do Đạt quản lý để phân loại, đóng gói và hoàn thiện.

Đáng chú ý, Đạt tự thiết kế, đặt in bao bì và sử dụng thông tin, mã vạch thể hiện hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia..., trong khi thực tế hàng hóa được thu mua và đóng gói tại Việt Nam. Kết quả xác minh mã vạch trên bao bì cũng cho thấy đây là mã vạch sản phẩm nước ngoài.

Đạt thu mua bánh, kẹo nguyên liệu từ nhiều nguồn trong nước về cho nhân viên đóng gói bao bì in thông tin, mã vạch hàng hóa xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia...

Căn cứ Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26-8-2020 của Chính phủ, trong đó quy định sản xuất bao gồm các hoạt động gia công, san chia, đóng gói; hàng giả gồm hàng hóa giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ hoặc nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp, cơ quan chức năng xác định hành vi của Nguyễn Quang Đạt có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả về xuất xứ.

Trong số hàng hóa thu giữ, cơ quan chức năng xác định 2.110 thùng, tương đương khoảng 19,3 tấn thành phẩm, có liên quan đến hành vi giả mạo xuất xứ, với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.