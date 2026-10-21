Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam nam sinh lớp 12 hành hung cô giáo

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 10 phút ngày 19-10, cô L.T.H. có tiết dạy môn Toán tại lớp 12D5 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, TP Hà Nội). Do L.V.H. và một số học sinh không làm bài tập về nhà, cô yêu cầu các em đứng ở góc lớp trên bục giảng.

Nam sinh hành hung cô giáo trên bục giảng. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Bực tức vì bị phạt, trong lúc cô giáo quay lưng về phía mình, L.V.H. tiến đến đánh cô, khi các học sinh trong lớp chạy tới can ngăn, L.V.H. mới dừng lại.

Cô giáo sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Việt (tỉnh Phú Thọ) trong tình trạng gãy mũi phải; L.V.H. bị Công an xã Nội Bài tạm giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.