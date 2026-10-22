Hà Nội: Khởi tố 9 vụ án liên quan đến ô nhiễm môi trường

Đại biểu Lâm Thị Quỳnh Giao đặt câu hỏi tại phiên chất vấn

Tại phiên chất vấn, đại biểu Lâm Thị Quỳnh Giao (Tổ đại biểu số 10) cho hay, báo cáo số 459 ngày 15/10 của UBND TP Hà Nội và phóng sự vừa phát tại đầu phiên chất vấn có nêu, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường trinh sát, phát hiện, xử phạt và khởi tố hình sự đối với hành vi đổ trái phép chất thải rắn xây dựng tại các xã Đại Thanh, Bát Tràng và Hồng Vân.

Đại biểu đặt câu hỏi, từ ngày 1/7/2025 đến nay, trên địa bàn 3 xã này đã phát hiện bao nhiêu vụ, xử phạt hành chính bao nhiêu trường hợp với tổng số tiền phạt là bao nhiêu, khởi tố hình sự bao nhiêu vụ và bao nhiêu bị can?

Các chế tài xử lý, mức phạt hiện nay có đủ sức răn đe hay không. Nếu chưa đủ, Công an thành phố đã đề xuất mức chế tài nào và đã có văn bản kiến nghị hay chưa?

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trả lời chất vấn

Trả lời chất vấn của đại biểu, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho hay, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thành phố, Công an thành phố Hà Nội đã đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

Từ tháng 7/2025 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã khởi tố 9 vụ và 29 bị can liên quan đến các loại tội danh gây ô nhiễm môi trường. Trong đó, có 6 vụ, 22 bị can liên quan đến việc đổ trộm và chôn lấp chất thải rắn xây dựng.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho rằng, nguyên nhân chính là do các điểm tập kết chất thải được xây dựng ở rất xa so với hộ gia đình và nguồn thải, dẫn đến việc để tiết kiệm chi phí, một số doanh nghiệp lợi dụng các khu vực hẻo lánh để đổ trộm, chôn lấp chất thải.

Phó Giám đốc Công an thành phố cũng cho rằng, công tác quản lý ở địa phương cũng chưa được chặt chẽ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc xảy ra các vụ vi phạm về đổ trộm và chôn lấp chất thải rắn, chất thải xây dựng. 6 vụ này tập trung chủ yếu ở Phù Đổng, Đại Thanh, Quang Minh, An Khánh, Hồng Vân.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Đức Long, trong thời gian qua, Công an thành phố đã nghiêm túc thực hiện Kế hoạch 372 của thành phố và triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, có giải pháp đơn vị đã rà soát, thống kê các đơn vị có biểu hiện gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Đơn vị đã lập danh sách được 257 cơ sở có dấu hiệu hoặc nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường; có 19 tổ chức có chức năng quan trắc, phân tích môi trường, 37 tổ chức, cá nhân có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; 53 khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường.

Thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các cơ sở, địa điểm đã được đưa vào danh sách công tác điều tra cơ bản.

Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án đã khởi tố, làm rõ hành vi trốn thuế, hành vi vi phạm quy định về kế toán theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Đối với tình trạng đổ trộm chất thải rắn xây dựng nói riêng và các hành vi gây ô nhiễm môi trường nói chung, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.

Trong đó, Công an thành phố giao công an 126 xã, phường trên địa bàn tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra, lắp đặt hệ thống camera giám sát trên địa bàn;

Giao lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện quá khổ, quá tải lưu thông trên địa bàn; Giao lực lượng cảnh sát kinh tế khởi tố, bắt giữ và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Về giải pháp trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, Công an thành phố Hà Nội kiến nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 372 của UBND TP; đẩy nhanh tiến độ đưa vào vận hành, khai thác các bãi tập kết, thu gom, xử lý chất thải rắn xây dựng tập trung theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Đồng thời, đẩy mạnh các giải pháp nghiền, tái chế chất thải xây dựng tại chỗ đối với các dự án trọng điểm, nhằm hạn chế tình trạng phát sinh bụi, rơi vãi chất thải trong quá trình vận chuyển, qua đó ngăn ngừa tình trạng đổ trộm chất thải xây dựng trên địa bàn.

Đối với chính quyền cấp xã, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, cần xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường và các sự cố môi trường nghiêm trọng trên diện rộng.