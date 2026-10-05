Hà Nội: Khởi tố 8 cán bộ ở Phú Cát về hành vi nhận hối lộ khi làm thủ tục đất đai

Chiều 5/10, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2026.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết, ngày 28/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án; tới ngày 5/8 khởi tố một số bị can liên quan tới UBND xã Phú Cát.

Cụ thể, các đối tượng bị khởi tố về việc môi giới hối lộ và nhận hối lộ để chuyển mục đích sử dụng đất. "Hiện nay đã khởi tố 8 bị can, vụ án đang trong quá trình điều tra, khi có kết quả Công an Thành phố Hà Nội sẽ thông tin, cung cấp thêm", Phó giám đốc Công an Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Long nói.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Đức Long, trong năm 2026, Công an Thành phố Hà Nội chuyển mạnh trạng thái đấu tranh với tội phạm ma túy, từ tập trung vào nguồn cung sang đồng thời kiểm soát cả cung, cầu và tác hại của ma túy.

Thực hiện các kế hoạch của Bộ Công an, đặc biệt là Kế hoạch 183, Công an thành phố đã triển khai Kế hoạch 255, tập trung rà soát địa bàn, các nhóm có nguy cơ và người nghiện để có giải pháp quản lý, cai nghiện phù hợp.

Trong 9 tháng đầu năm, các chỉ tiêu về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy do Bộ Công an giao cho Công an Hà Nội đều đạt và vượt. Cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 2.300 vụ án liên quan đến tàng trữ, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, với hơn 5.000 bị can.

Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó giám đốc Công an Thành phố Hà Nội thông tin tại họp báo (Ảnh: Hữu Thắng).

Công an Hà Nội đang tiếp tục rà soát người lao động, người từ địa phương khác đến làm việc, sinh sống trên địa bàn và xác định các trường hợp nghiện ma túy để quản lý, đưa đi cai nghiện. Mục tiêu được thành phố đặt ra là đến năm 2030 giảm 50% số xã, phường có ma túy.

Ở lĩnh vực kinh tế, Công an Hà Nội tập trung đấu tranh với nhiều nhóm tội phạm, trong đó có buôn lậu, kinh doanh vàng bạc trái phép, trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, lực lượng công an tăng cường đấu tranh với các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, xuyên biên giới và sử dụng thủ đoạn tinh vi.

Đến nay, Công an thành phố đã khởi tố 33 vụ án liên quan đến hơn 40 công ty, 364 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong lĩnh vực môi trường, Công an Hà Nội phối hợp với Cục C05, Bộ Công an điều tra, xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và công tác quan trắc môi trường. Một vụ án đã được khởi tố liên quan đến 12 công ty, đồng thời triệu tập khoảng 340 đối tượng để làm rõ các hành vi vi phạm quy định về quan trắc môi trường.

Theo Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Long, các chỉ tiêu đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế và môi trường trong 9 tháng đầu năm đều đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt yêu cầu được giao.

Thời gian tới, Công an Hà Nội tiếp tục mở rộng đấu tranh với tội phạm kinh tế, môi trường, trong đó đặc biệt chú trọng các hành vi liên quan đến thực phẩm bẩn, nhất là việc đưa thực phẩm không bảo đảm an toàn vào trường học. Công an thành phố cho biết sẽ xây dựng các chuyên án và thông tin kết quả tới báo chí khi có kết quả điều tra, xử lý.