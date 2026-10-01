Hà Nội: Khởi tố 7 bị can vụ vi phạm đất rừng phòng hộ ven hồ Đồng Đò

Cung cấp thông tin nêu trên tại họp báo của Bộ Công an chiều 1/10, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết thêm, trong số 7 bị can có Trưởng thôn Minh Tân cũ (nay là thôn Thái Vụ) Nguyễn Văn Hòa.

Đại tá Nguyễn Đức Long cung cấp thông tin về vụ án.

Cũng theo đại tá Long, cơ quan điều tra khởi tố hai vụ án, khởi tố 7 bị can về các hành vi Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ. Đây là vụ án có liên quan đến các cán bộ của chính quyền và cơ quan quản lý Nhà nước, nên cần phải tổ chức điều tra mở rộng.

Trước đó, sáng 4/9, các lực lượng, phương tiện tập trung tại hiện trường để tổ chức cưỡng chế 4 công trình vi phạm đất rừng phòng hộ ven hồ Đồng Đò.

Công trình thứ nhất của ông N.V.T, được xác định là tổ hợp SOLARA Đồng Đò, có tổng diện tích xây dựng khoảng 475m². Các hạng mục gồm nhà hai tầng một tum, nhà một tầng, nhà cấp 4, bể bơi, cổng sắt, sân gạch và tường rào.

Trường hợp thứ hai là công trình của bà P.T.T.B, được giới thiệu là Homestay Huy Hoàng. Các hạng mục vi phạm gồm công trình khung sắt kết hợp sàn bê tông, tường xây gạch, ốp gỗ; trong đó có bể bơi diện tích 187,2m² và sân bê tông rộng 206,2m².

Trường hợp thứ ba của ông N.T.D, có diện tích vi phạm 160,5m², gồm ba cụm công trình khung sắt, mái che bằng bạt, chiều cao từ 3,5 - 4,5m.

Trường hợp còn lại của ông N.V.H, có diện tích vi phạm 154m². Công trình có kết cấu móng xây bằng gạch chỉ, liên kết bằng vữa xi măng cát, cao khoảng 3m so với cốt nền đất tự nhiên.

Hà Nội cưỡng chế 4 công trình quy mô lớn vi phạm đất rừng phòng hộ ven hồ Đồng Đò.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Kim Anh hiện có 1.550 thửa đất với tổng diện tích khoảng 192,71ha nằm trong ranh giới quy hoạch rừng năm 2008.

Qua rà soát sơ bộ, 810 thửa đất, tương đương khoảng 11,4ha đã có công trình xây dựng do hộ gia đình, cá nhân thực hiện. 740 thửa còn lại, diện tích khoảng 181,31ha, là đất trống hoặc có tường bao.