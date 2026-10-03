Hà Nội: Khởi tố 3 bị can liên quan sai phạm tại Phòng khám đa khoa Thái Hà

Ngày 3/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh Chính trị nội bộ vừa phối hợp với Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế (Sở Y tế Hà Nội) kiểm tra đột xuất hoạt động của Phòng khám đa khoa Thái Hà (địa chỉ tại số 11 Thái Hà, phường Đống Đa).

Phòng khám nơi xảy ra sai phạm.

Đoàn kiểm tra đã phát hiện các đối tượng có hành vi chỉ định thực hiện nhiều dịch vụ không cần thiết, không có trong danh mục kỹ thuật, không có tác dụng chữa bệnh (cắt bao quy đầu, điều trị bằng tia hồng ngoại, điều trị bằng sóng ngắn...).

Các đối tượng còn tự điều chỉnh kết quả xét nghiệm theo hướng làm tăng thêm tình trạng bệnh nhằm “moi thêm tiền” của khách hàng; tự tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc đông y khi không được cấp phép, nguồn gốc nguyên liệu.

Ngoài ra, công an còn phát hiện tại cơ sở nêu trên, khu vực sản xuất và đóng gói thuốc đông y không đảm bảo, chất lượng sản phẩm chưa được kiểm chứng nhưng quảng cảo sản phẩm đủ điều kiện.

Đối tượng cầm đầu chỉ đạo các nhân viên mở tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền chuyển khoản của bệnh nhân nhằm trốn thuế, để ngoài sổ sách hàng tỷ đồng.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam”.

Đồng thời, khởi tố ba bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam về các tội danh trên. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật có liên quan.

Công an TP Hà Nội đề nghị, người dân đã sử dụng dịch vụ tại Phòng khám đa khoa Thái Hà cần liên hệ cơ quan an ninh điều tra để trình báo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp (địa chỉ số 58 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội).