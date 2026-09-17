Hà Nội: Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo mua nhà dự án CT3 Kim Chung

2 đối tượng Mai và Linh bị khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an Hà Nội

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại dự án nhà ở CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội).

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Thị Mai (SN 1974) và Phan Thùy Linh (SN 1983, cùng trú tại xã Thiên Lộc, Hà Nội).

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2025 đến tháng 7/2026, Phạm Thị Mai đưa ra thông tin gian dối, cam kết với khách hàng rằng có thể "chắc chắn mua được", thậm chí "trúng 100%" các căn hộ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại dự án CT3 Kim Chung để nhận tiền đặt cọc.

Trong khi đó, Phan Thùy Linh được xác định có hành vi móc nối, liên hệ với bên kinh doanh đặt cọc mua căn hộ để bán lại.

Cơ quan Công an xác định, cả Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh đều không có quan hệ và không thực hiện việc đặt cọc với chủ đầu tư dự án. Toàn bộ số tiền nhận từ khách hàng được các đối tượng chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ và xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân khi giao dịch, mua bán bất động sản cần thận trọng, chủ động tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý từ chủ đầu tư hoặc cơ quan chức năng. Người dân cần cảnh giác trước những lời mời chào, cam kết như "bao trúng", "chắc chắn mua được", "suất ngoại giao" để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.