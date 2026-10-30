Hà Nội khơi thông nguồn lực bảo tồn và phát huy giá trị di tích

Văn hóa Việt Nam là kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc, là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc bản lĩnh người Việt Nam. Việc bảo tồn các di tích đặc biệt cũng giống như giữ gìn nguồn gốc sức mạnh mềm. Trong ảnh: Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn.

Bảo tồn di tích chưa bao giờ là công việc đơn giản, cần sự cân bằng giữa bảo lưu nguyên trạng giá trị lịch sử và đáp ứng nhu cầu phát triển của đời sống đương đại. Trong ảnh: Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng (Mê Linh).

Các lễ hội truyền thống tiếp tục là không gian bồi đắp tinh thần yêu nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết và đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa lành mạnh của nhân dân. Trong ảnh: Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương.

Nghị quyết số 32/2026/NQ-HĐND cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026 yêu cầu việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phải ưu tiên giữ gìn tối đa yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan - môi trường sinh thái, giá trị lịch sử - văn hóa đặc trưng của Thủ đô. Trong ảnh: Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương.

Tour đêm tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám với màn trình diễn ánh sáng, 3D mapping là một trong những sản phẩm hợp tác công - tư, huy động nguồn lực xã hội và ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Việc ứng dụng công nghệ 3D mapping và trí tuệ nhân tạo (AI) giúp san sẻ, giảm tải áp lực du khách ban ngày, đồng thời nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của người dân, hiện thực hóa mục tiêu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số tạo xung lực mới cho phát triển văn hóa.

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội áp dụng công nghệ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Cùng với những cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026, việc tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục hành chính giúp xử lý dứt điểm tình trạng một số di sản xuống cấp, mai một chưa được khắc phục triệt để, bảo đảm sự thụ hưởng văn hóa đồng đều giữa các vùng, miền của Thủ đô.

Hiện tại, Hà Nội đang đẩy mạnh công tác quét 3D di tích, dựng tour 360° và số hóa dữ liệu hiện vật bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ lâu dài. Đây chính là hành động cụ thể để Hà Nội hoàn thành mục tiêu số hóa 100% di sản cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt vào năm 2026. Trong ảnh: Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng (Mê Linh)

Việc HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 32/2026/NQ-HĐND giúp Thành phố biến nguồn tài nguyên di sản, di tích quốc gia đặc biệt đồ sộ thành "nguồn lực nội sinh", đưa văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển bền vững của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.