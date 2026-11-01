Hà Nội khơi thông điểm nghẽn, khai mở nguồn lực phát triển Bài cuối: Vì một Thủ đô ngày càng đáng sống

Mục tiêu lớn nhất mà thành phố Hà Nội quyết tâm đạt được là nâng cao chất lượng sống của nhân dân, nâng cao hiệu quả quản trị và sức cạnh tranh của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Công viên An Hòa (phường Cầu Giấy) - không gian sống xanh, hiện đại của người dân phía Tây Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân

Hà Nội hôm nay đẹp hơn, rạng rỡ hơn, văn minh hơn. Người dân được đi trên những đường phố rợp bóng cây xanh, vỉa hè thông thoáng. Hàng chục công viên, vườn hoa được cải tạo, dỡ bỏ hàng rào trở thành những điểm đến vui chơi hấp dẫn, gần gũi với thiên nhiên cho nhân dân Thủ đô. Những tuyến đường huyết mạch, những cây cầu “nối nhịp bờ vui” đã, đang dần hình thành sẽ giúp người dân đi lại dễ dàng, thuận tiện...

Trên tất cả, trong phát triển Thủ đô, Đảng bộ Hà Nội kiên định quan điểm phát triển nhanh phải đi đôi với bền vững, không đánh đổi môi trường, chất lượng sống và an sinh xã hội để lấy tăng trưởng; nhân dân là chủ thể, là trung tâm và lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu và thước đo tăng trưởng.

Kiên trì xử lý từng điểm nghẽn theo hướng ngày càng tốt hơn, Đảng bộ, chính quyền Thủ đô đang hiện thực hóa một cách tốt nhất, thực chất nhất chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Phát triển Thủ đô không chỉ là câu chuyện của những công trình lớn, những chỉ tiêu lớn, những định hướng dài hạn. Tất cả những điều đó rất quan trọng, nhưng cuối cùng phải trở về với cuộc sống của người dân. Nếu người dân thấy rõ sự thay đổi trong đời sống hằng ngày, nếu những kiến nghị chính đáng được giải quyết đến nơi đến chốn, nếu từng khu dân cư, từng tuyến phố, từng trường học, từng bệnh viện, từng thủ tục hành chính có chuyển biến tốt hơn thì niềm tin của nhân dân sẽ được củng cố vững chắc”.

Nỗ lực xử lý cho được các điểm nghẽn phát triển chính là hướng tới mục tiêu quan trọng nhất: Phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và nhân dân hạnh phúc đã được đề ra tại Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố. Một Thủ đô đang có những thay đổi mạnh mẽ đã được người đứng đầu Đảng và Nhà nước ghi nhận: Những chuyển biến tại Hà Nội trong thời gian qua là rất tích cực. Điều quan trọng hơn là không chỉ dừng lại ở kết quả cụ thể mà đã hình thành rõ nét khí thế mới, một vận tốc công việc mới, một tinh thần trách nhiệm mới trong toàn hệ thống chính trị.

Từ thành phố đến cơ sở, từ cấp ủy đến chính quyền, đến đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến rõ rệt về tư duy, cách làm, phong cách công tác quyết liệt hơn, thực chất hơn, gắn kết, gắn liền với kết quả cụ thể. Chính vì vậy đã tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng ghi nhận nỗ lực của thành phố Hà Nội trong xử lý những vấn đề bức xúc, kéo dài như: Ô nhiễm môi trường, xử lý ngập úng, ùn tắc giao thông... Các nhiệm vụ này đã tạo ra những chuyển biến cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng ngành, từng cấp. Đặc biệt, kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án giao thông trọng điểm đã có bước tiến tích cực, thể hiện tinh thần khẩn trương, quyết liệt; tạo được sự đồng thuận và ủng hộ trong nhân dân.

Từ thực tiễn một năm qua, bài học lớn nhất, toàn diện nhất trong xử lý hàng loạt điểm nghẽn trên địa bàn thành phố là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, bài bản và hiệu quả của Ban Thường vụ Thành ủy, đứng đầu là Bí thư Thành ủy. Đồng chí Bí thư Thành ủy và các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên làm việc chuyên sâu với các khối, cơ quan, đơn vị, xã, phường; trực tiếp kiểm tra các công trình, dự án trọng điểm, địa bàn có khó khăn, vướng mắc và những vấn đề dân sinh nổi lên để nắm chắc tình hình, cho chủ trương và tháo gỡ ngay trong quá trình thực hiện.

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong xử lý các điểm nghẽn, toàn hệ thống chính trị thành phố đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nổi bật là duy trì, nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp 4 khối (Đảng, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc) dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng.

Thông qua giao ban định kỳ, trao đổi thông tin và cùng theo dõi, kiểm đếm công việc, từng khối vừa phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, vừa chủ động nắm bắt tiến độ, khó khăn, vướng mắc, cùng nhìn nhận toàn diện các nhiệm vụ chung của thành phố trong từng điểm nghẽn để phối hợp, hỗ trợ và đồng hành trong tổ chức thực hiện.

Đáng chú ý, quá trình giải quyết điểm nghẽn, các mục tiêu, nhiệm vụ và các công trình, dự án do Trung ương và Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao được thường xuyên rà soát, cập nhật, xác định “đường găng”, gắn với đầu mối, thời hạn, sản phẩm và trách nhiệm người đứng đầu.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết điểm nghẽn cho thấy phương thức hoạt động của hệ thống chính trị thành phố đã chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện, kiểm soát tiến độ và theo dõi kết quả đến cùng; từ đó, góp phần hình thành phong cách làm việc sâu sát, khoa học, chủ động, quyết liệt và hiệu quả, mang rõ dấu ấn của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.

Thước đo năng lực quản trị, để Thủ đô ngày càng sáng, sạch, đẹp

Việc xử lý các điểm nghẽn phát triển Thủ đô là công việc khó, nhiều việc chưa có tiền lệ, không thể ngày một, ngày hai là có thể hoàn thành. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền thành phố xác định một mặt kiên trì các giải pháp đã và đang thực hiện hiệu quả; mặt khác là vừa làm, vừa nghiên cứu đánh giá để bổ sung những giải pháp phù hợp, bảo đảm kết quả đạt được thực chất, hiệu quả và bền vững.

Trọng tâm là Đảng bộ Hà Nội đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 trụ cột chiến lược: Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới; Luật Thủ đô năm 2026; Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, gắn với những việc phải làm trước, những điểm nghẽn cần tháo gỡ trước, những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh và những nhiệm vụ tạo động lực phát triển lâu dài. Đó là các vấn đề về giao thông, môi trường, ngập úng, cải tạo chung cư cũ, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, xử lý dự án chậm triển khai, an toàn thực phẩm, giải phóng mặt bằng...

Đây là những điều kiện rất thuận lợi, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Bởi giải quyết những điểm nghẽn chính là những vấn đề sát sườn với nhân dân, những việc người dân nhìn thấy, cảm nhận hằng ngày và qua thực tiễn cho thấy đây là thước đo rất cụ thể về năng lực quản trị của hệ thống chính trị thành phố. Với yêu cầu đó, nhiệm vụ đặt ra là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo trong giải quyết ngày một tốt hơn đối với từng điểm nghẽn.

Đặc biệt, một đô thị đặc biệt, dân số lớn, mật độ cao, tốc độ đô thị hóa nhanh, các điểm nghẽn, vấn đề dân sinh phát sinh hằng ngày rất đa dạng, thì việc duy trì nền nếp giao ban, kiểm đếm nhiệm vụ, kịp thời trao đổi, chia sẻ thông tin, xử lý ngay những vấn đề từ cơ sở là rất cần thiết và cần thực thi nghiêm túc. Cấp thành phố giữ vai trò kiến tạo phát triển, điều phối tổng thể, kiểm soát chiến lược. Cấp cơ sở là “điểm chạm” trực tiếp với người dân, giải quyết tốt từng mục tiêu, nhiệm vụ để tháo gỡ từng điểm nghẽn trong phát triển ngay tại địa phương mình và rộng hơn là toàn bộ Thủ đô.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đặc biệt, cần chủ động phát hiện, nhận diện từ sớm, từ xa các vấn đề phức tạp, nổi cộm, các điểm nghẽn phát sinh, không né tránh, không đùn đẩy, không giao khoán trách nhiệm. Mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định tham gia giải quyết các điểm nghẽn trong phát triển Thủ đô là trách nhiệm chính trị trực tiếp của mình.

Đồng thời, mỗi người phải đi đầu trong phát hiện, phản ánh, kiến nghị xử lý vi phạm; chủ động tham gia cùng cấp ủy, chính quyền, tổ dân phố, thôn, khu dân cư giữ gìn trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng, chống úng ngập, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án.

Nhân dân Thủ đô đang kỳ vọng về một Hà Nội xanh, sạch, đẹp và đáng sống. Đó cũng là điều mong mỏi và trăn trở của người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hà Nội, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng khi chia sẻ với cử tri và nhân dân Thủ đô: “Chúng tôi rất mong các bác, các anh, các chị, các đồng chí ủng hộ, đóng góp trí tuệ cùng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của thành phố để giải quyết những bài toán, những công việc lớn đang đặt ra với sự phát triển của Thủ đô. Mỗi chủ trương, mỗi công trình, mỗi dự án cuối cùng phải được đo bằng đời sống vật chất, tinh thần, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân”.

Vì vậy, nhiệm vụ tiếp theo của cả hệ thống chính trị Hà Nội là chung sức, đồng lòng khơi thông điểm nghẽn để khơi mở nguồn lực phát triển, vì một Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp và đáng sống!