Lượng khách quốc tế qua sân bay Nội Bài mở ra cơ hội phát triển thị trường du lịch trung chuyển và gia tăng doanh thu dịch vụ cho doanh nghiệp Thủ đô. Ảnh: MH

Với những hành khách có thời gian nối chuyến từ 8 đến 35 giờ tại Hà Nội và đáp ứng điều kiện của hãng, chương trình Transit Tour của Vietnam Airlines cung cấp các dịch vụ vận chuyển, lưu trú, ăn uống và tham quan tùy theo thời gian nối chuyến. Theo số liệu do Vietnam Airlines cung cấp, năm 2025, chương trình đã phục vụ khoảng 900 lượt hành khách.

Cũng trong năm đó, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận gần 398.000 lượt khách nối chuyến. Chỉ trong 9 tháng năm 2026, con số này đạt 412.613 lượt, vượt 3,75% so với cả năm trước. Dù không phải mọi hành khách đều đủ điều kiện rời sân bay, khai thác nhu cầu của nhóm khách phù hợp có thể mở thêm cơ hội kinh doanh cho nhiều ngành dịch vụ.

Nhận diện cơ hội thị trường

Theo báo cáo đề dẫn hội thảo về phát huy lợi thế trung chuyển hàng không của Hà Nội, lượng khách nối chuyến qua Nội Bài tăng bình quân khoảng 33%/năm trong giai đoạn 2023-2025. Mạng bay quốc tế hiện có bình quân khoảng 305 chuyến bay chở khách mỗi ngày. Việc mở rộng nhà ga T2, nâng công suất thiết kế từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách/năm tạo thêm điều kiện phục vụ khách quốc tế.

Bên cạnh đề xuất phát triển city tour từ 6-72 giờ của Hiệp hội Du lịch Hà Nội, bà Bùi Thục Anh- Công ty Cổ phần Dịch vụ và Du lịch Hy Vọng cũng đề xuất sản phẩm “Chạm Hà Nội giữa những hành trình - Hanoi Moment”, hướng đến trải nghiệm di sản, ẩm thực, làng nghề và kinh tế đêm.

Bà Thục Anh cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công ty Du lịch Tây Bắc phát triển tour cho khách quá cảnh. Bà kiến nghị địa phương cung cấp dữ liệu về điểm đến, lưu trú, làng nghề, sản phẩm OCOP và đầu mối dịch vụ để thuận tiện chào bán.

Trong khi doanh nghiệp lữ hành tìm kiếm điểm đến phù hợp, các cơ sở sản xuất địa phương cũng mong muốn mở rộng thị trường.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Hải Yến, cho biết sản phẩm bánh chưng xanh Hải Yến 20 đã đạt chứng nhận OCOP 4 sao nhưng còn thiếu liên kết với doanh nghiệp lữ hành. Đơn vị mong muốn xây dựng điểm trải nghiệm làm bánh, đồng thời được tư vấn về quy trình đón khách, tiêu chuẩn dịch vụ và đóng gói quà tặng.

Nếu được kết nối, hai nhu cầu này có thể bổ trợ cho nhau. Doanh nghiệp lữ hành có thêm chất liệu xây dựng sản phẩm, còn cơ sở sản xuất có cơ hội tạo nguồn thu từ trải nghiệm và tiêu thụ hàng hóa.

Ông Nguyễn Nam Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nội Bài, nhìn nhận: “Có tài nguyên chưa đồng nghĩa với có sản phẩm; có sản phẩm chưa đồng nghĩa với có thị trường”.

Với 3.769 cơ sở lưu trú, khoảng 72.400 phòng và hơn 2.600 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, nội địa, Hà Nội có nền tảng để phát triển thị trường này. Năm 2025, Thủ đô đón 7,9 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 134.500 tỷ đồng. Tiếp cận thêm nhóm khách trung chuyển cũng là cơ hội khai thác hiệu quả năng lực phục vụ hiện có.

Kết nối du lịch với mua sắm và trải nghiệm văn hóa địa phương là hướng khai thác tiềm năng chi tiêu của khách trung chuyển qua Hà Nội. Ảnh: MH

Khai thác hiệu quả nguồn lực

Đặc thù của thị trường khách trung chuyển đòi hỏi doanh nghiệp thiết kế sản phẩm phù hợp với quỹ thời gian của hành khách, thay vì chỉ rút ngắn lịch trình tour thông thường.

Ông Phan Huy Cường, Trưởng phòng Lữ hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho biết: “Cần quan tâm nghiên cứu các chương trình tham quan nửa ngày hoặc một ngày phù hợp với khách quá cảnh, nối chuyến, khách công vụ và chuyên gia làm việc tại khu vực sân bay”.

Tuy nhiên, khả năng tiếp cận khách hàng còn phụ thuộc vào điều kiện tham gia tour. Theo quy định của chương trình Transit Tour, hành khách thuộc diện phải xin thị thực cần đăng ký trước ít nhất 8 ngày, trong khi khách được miễn thị thực phải đăng ký trước tối thiểu 72 giờ làm việc. Điều này hạn chế khả năng đáp ứng nhu cầu tham quan phát sinh sát ngày.

Bên cạnh thủ tục, với quãng đường khoảng 30 km từ Nội Bài đến trung tâm Hà Nội, việc bảo đảm thời gian di chuyển cũng là yếu tố quan trọng khi thiết kế sản phẩm.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, đề xuất xây dựng trung tâm thông tin du lịch tại sân bay, tổ chức phương tiện đưa đón khách theo lịch trình và mức giá phù hợp. Ông cũng gợi mở phát triển dịch vụ nghỉ theo giờ, chăm sóc sức khỏe, thư giãn và điểm dừng chân giới thiệu đặc sản, sản phẩm OCOP.

Để kết nối các dịch vụ, báo cáo đề dẫn hội thảo đề xuất nghiên cứu bố trí điểm thông tin “Stopover Hà Nội” tại sân bay, kết hợp giới thiệu sản phẩm trên các kênh đặt vé của hãng hàng không. Cùng với đó là xây dựng cơ chế chia sẻ doanh thu minh bạch, phân định trách nhiệm giữa các đơn vị cung ứng.

Báo cáo cũng đặt vấn đề thu thập dữ liệu về lượng khách đủ điều kiện tham gia tour, nhu cầu dịch vụ và mức chi tiêu. Đây là cơ sở để doanh nghiệp lựa chọn phân khúc khách hàng, tính toán chi phí và cân nhắc quy mô đầu tư.

Về chính sách, một trong những kiến nghị đối với HĐND thành phố Hà Nội là nghiên cứu hỗ trợ một phần chi phí xây dựng, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm du lịch trung chuyển. Nguồn lực ngân sách cần được phân định rõ với các khoản đầu tư của doanh nghiệp. Hiệu quả hỗ trợ cần gắn với khả năng vận hành sản phẩm, lượng khách, chất lượng dịch vụ và doanh thu.

Giá trị kinh tế của cửa ngõ hàng không không chỉ nằm ở lượng hành khách qua sân bay mà còn ở khả năng kết nối dòng khách với thị trường hàng hóa và dịch vụ địa phương. Việc thí điểm và đánh giá bằng mức chi tiêu, doanh thu, chất lượng phục vụ sẽ là cơ sở để Hà Nội khai thác hiệu quả nguồn lực này, mở thêm cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp.