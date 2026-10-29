Hà Nội khởi động mô hình Trường học số giai đoạn 2026-2028

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Quỳnh

Chương trình giới thiệu các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, dạy và học, đồng thời công bố lộ trình triển khai mô hình tại 100 cơ sở giáo dục phổ thông công lập và tư thục giai đoạn 2026-2028.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh, chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ là xu thế tất yếu mà đã trở thành nhiệm vụ chiến lược nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng tới xây dựng nền giáo dục Thủ đô hiện đại, công bằng và hội nhập.

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là AI, như một giải pháp đột phá hàng đầu. Cụ thể hóa chủ trương này, ngành Giáo dục Hà Nội chủ động phối hợp với các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ để đưa những giải pháp tiên tiến vào nhà trường, hỗ trợ giáo viên và học sinh đổi mới hoạt động dạy và học.

Chương trình tập trung giới thiệu mô hình Trường học số ứng dụng AI của Google, hướng dẫn sử dụng các công cụ số trong hoạt động giáo dục và triển khai Trục quản lý học tập số HanoiStudy (Trục LMS).

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền. Ảnh: Phương Quỳnh

Ông Nguyễn Văn Hiền cho biết, Trục LMS HanoiStudy là hạ tầng kết nối dùng chung của toàn ngành, có chức năng kết nối các hệ thống quản lý học tập tại cơ sở giáo dục, cập nhật kết quả học tập của học sinh thông qua Learning ID vào cơ sở dữ liệu ngành. Hệ thống góp phần bảo đảm dữ liệu chính xác, minh bạch, phục vụ xây dựng hồ sơ học tập suốt đời và hỗ trợ cá thể hóa việc học bằng AI.

Để triển khai hiệu quả mô hình, lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở giáo dục ứng dụng Trục LMS và các công cụ số vào hoạt động chuyên môn; đẩy mạnh dạy học kết hợp, khai thác học liệu số, tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên trên hệ thống và bồi dưỡng giáo viên nòng cốt.

Các phòng Văn hóa - Xã hội tại xã, phường cần phối hợp với các nhà trường xây dựng kế hoạch, bảo đảm điều kiện hạ tầng và nguồn lực triển khai. Các cơ sở giáo dục phải rà soát trang thiết bị, thành lập tổ công tác, xây dựng quy chế quản lý, khai thác và sử dụng các nền tảng số. Đặc biệt, việc sử dụng AI phải bảo đảm an toàn dữ liệu, không đưa thông tin cá nhân, họ tên, điểm số của học sinh vào các công cụ AI công cộng ngoài hệ thống. Học sinh sử dụng AI cần có sự hướng dẫn, giám sát của giáo viên và phù hợp với lứa tuổi.

Tại chương trình, đại diện Google for Education khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham gia trực tuyến, giới thiệu mô hình Trường học số ứng dụng AI của Google và lộ trình triển khai tại các cơ sở giáo dục Hà Nội giai đoạn 2026-2028.

Đại diện Canva Việt Nam giới thiệu các giải pháp hỗ trợ hoạt động giáo dục. Các chuyên gia Công ty cổ phần AI Edu hướng dẫn giáo viên sử dụng Canva để thiết kế nội dung truyền thông giáo dục và khai thác bộ công cụ Canva Magic Studio phục vụ việc chuẩn bị bài giảng, tổ chức hoạt động dạy học.

Đại diện Tập đoàn công nghệ Quảng Ích giới thiệu Trục quản lý học tập số HanoiStudy (Trục LMS) và hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản của hệ thống, giúp các cơ sở giáo dục từng bước ứng dụng nền tảng này vào hoạt động quản lý và dạy học.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với các đơn vị trao tặng chương trình bồi dưỡng của Canva dành cho giáo viên Thủ đô.