Hà Nội: Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của cán bộ trong thực thi nhiệm vụ

Từ xử lý 5 điểm nghẽn đến tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, thành phố đang đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

UBND phường Hoàn Kiếm đã ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND nhằm cụ thể hóa lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp trên địa bàn. Ảnh: C.Thọ

Chuyển từ giao nhiệm vụ sang kiểm đếm bằng kết quả

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng không chỉ là yêu cầu hoàn thiện phương thức ra quyết định mà cốt lõi nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, giải quyết những vấn đề từ thực tiễn. Đây cũng là định hướng xuyên suốt trong Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15-10-2026 của Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, thành phố xác định tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức điều hành và cơ chế kiểm soát việc thực hiện, để mỗi chủ trương thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển Thủ đô. Chương trình hành động được xây dựng với 7 nhiệm vụ theo lộ trình, 6 nhiệm vụ thường xuyên và phân công trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị. Những định hướng này gắn với quá trình Hà Nội đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua. Thay vì chỉ giao nhiệm vụ theo chức năng chung của cơ quan, đơn vị, thành phố chuyển mạnh sang xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị đối với từng công việc; lấy tiến độ và sản phẩm đầu ra làm căn cứ kiểm đếm, đánh giá.

Yêu cầu này được thể hiện rõ trong việc lựa chọn, tập trung giải quyết những việc khó, việc bức xúc của nhân dân gắn với vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Thành phố xác định 5 điểm nghẽn là trọng tâm phải giải quyết; mỗi cấp ủy lựa chọn khâu yếu, việc khó trong lãnh đạo, quản lý, thực thi công vụ để tập trung xử lý, bảo đảm có sản phẩm, thời hạn và người chịu trách nhiệm.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong giải quyết 5 điểm nghẽn, đưa yêu cầu khắc phục các vấn đề dân sinh bức xúc thành trách nhiệm chính trị của cả hệ thống, nhất là người đứng đầu. Phương thức chỉ đạo chuyển theo hướng rõ đầu việc, mốc tiến độ, trách nhiệm; tăng cường kiểm tra thực địa, xử lý trực tiếp vướng mắc, kết hợp giải pháp trước mắt với đầu tư hạ tầng, hoàn thiện cơ chế và ứng dụng công nghệ, dữ liệu.

Đến nay, 10/10 công trình khẩn cấp khắc phục các điểm ngập trọng yếu đã hoàn thành, đưa vào vận hành; 39/51 điểm thường xuyên ùn tắc đã được xử lý. Các lực lượng chức năng xử lý trên 69.300 trường hợp vi phạm trật tự đô thị; giải tỏa 219/231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, đạt 94,8%. Đối với ô nhiễm môi trường, thành phố triển khai thí điểm Vùng phát thải thấp, tập trung kiểm soát chất lượng không khí, xử lý nước thải, chất thải rắn và cải thiện các lưu vực sông. Tỷ lệ số ngày có chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình đạt khoảng 71,18%.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, 100% xã, phường triển khai mô hình bếp ăn tập thể trường học bảo đảm an toàn thực phẩm; hệ thống truy xuất nguồn gốc đã kích hoạt gần 13.000 mã QR.

Lãnh đạo phường Yên Hòa thường xuyên kiểm tra hiện trường, nắm bắt tiến độ và chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai công tác GPMB Dự án đường Vành đai 2,5. Ảnh: PV

Phát huy vai trò cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ khó

Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm là một minh chứng rõ nét cho yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố. Tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, ngày 27-11-2025, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã làm việc với lãnh đạo các phường Láng, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa để tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Thành phố yêu cầu hoàn thành toàn bộ công tác này trước ngày 15-12-2025.

Ngay sau đó, phường Giảng Võ triển khai “chiến dịch 20 ngày đêm”, quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng trước thời hạn. Tại hai phường Láng và Ô Chợ Dừa, cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”. Với quyết tâm chính trị cao, đến ngày 11-12-2026, công tác giải phóng mặt bằng chính thức hoàn thành. Như vậy, chỉ sau hơn 5 tháng, ba phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất đối với 1.295 hộ dân, trong khi 7 năm trước đó, các quận chỉ giải quyết được cho 686 hộ.

Đặc biệt, đến ngày 2-9-2026, tuyến đường được thông xe kỹ thuật với diện mạo khang trang, gồm 8 làn xe lưu thông; dự kiến dự án hoàn thành toàn bộ trong năm 2026, bao gồm các cầu vượt trên tuyến. Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án là kết quả có ý nghĩa rất lớn, bởi toàn bộ khu vực này vốn được đánh giá là một trong những điểm nghẽn phức tạp nhất.

Từ dấu mốc thành công tại Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), đến nay, công tác giải phóng mặt bằng được thành phố Hà Nội đánh giá không còn là điểm nghẽn. Hiện thành phố đang triển khai 1.428 dự án, trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng, trọng điểm. Nổi bật là thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 7/7 cây cầu vượt sông Hồng; 14 dự án đường giao thông và bãi đỗ xe, cây xanh...

Bên cạnh đó, nhiều dự án trọng điểm khác cũng đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng như đường Vành đai 3, đường Vành đai 3,5, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị; cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường cảnh quan ven Hồ Tây; Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội và các dự án đường sắt đô thị.

Không chỉ ở cấp thành phố, tại cơ sở, nơi trực tiếp phát sinh những vấn đề dân sinh, đô thị, môi trường, hệ thống chính trị cũng tập trung tháo gỡ khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng thông qua tuyên truyền, vận động và đối thoại với người dân. Điển hình, tại phường Yên Hòa, Dự án đường Vành đai 2,5 được thực hiện theo lệnh khẩn cấp, với tổng diện tích thu hồi 30.683,7m², ảnh hưởng tới 369 trường hợp.

Đến ngày 2-9-2026, tuyến đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) đã được thông xe kỹ thuật với diện mạo khang trang, gồm 8 làn xe lưu thông; dự kiến dự án hoàn thành toàn bộ trong năm 2026. Ảnh: Quang Thái - Phạm Hùng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Yên Hòa Nguyễn Quốc Khánh cho biết, Đảng ủy phường quán triệt phương châm “6 rõ”, “1 xuyên suốt”, triển khai “5 trước” nhằm nhận diện sớm những khó khăn, hạn chế phát sinh vướng mắc. Thay vì áp dụng biện pháp hành chính đơn thuần, phường tăng cường đối thoại, lắng nghe, đồng hành cùng người dân. Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng cùng 5 tổ công tác do các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phường trực tiếp phụ trách đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động. Ba điểm làm việc cơ động được bố trí tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng gần khu vực thu hồi đất; hồ sơ được công khai, cán bộ chuyên môn trực tiếp giải đáp, xử lý kiến nghị tại thực địa.

Trong khi đó, tại xã Ô Diên, công tác vận động trong giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn cầu Hồng Hà đi qua đạt kết quả rõ nét. Với tổng diện tích thu hồi 72,4ha, địa phương đã hoàn thành 100% khối lượng giải phóng mặt bằng, vượt tiến độ 12 ngày. Đáng chú ý, toàn bộ 111 hộ dân có đất ở bị thu hồi với 120 thửa đất đã tự nguyện bàn giao mặt bằng, không phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất…

Kết quả tại phường Yên Hòa và xã Ô Diên cho thấy vai trò quan trọng của người đứng đầu trong trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở thông qua bám sát địa bàn, kiên trì tuyên truyền, vận động, đối thoại và giải quyết kiến nghị của người dân đã góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.

Có thể thấy, ở những nhiệm vụ càng khó khăn, phức tạp, vai trò của người đứng đầu càng cần được thể hiện rõ qua sự quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ cơ sở phải thực sự chủ động, sâu sát địa bàn, linh hoạt trong cách làm. Khi trách nhiệm của người đứng đầu được gắn với hành động cụ thể, mỗi cán bộ phát huy tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo trong thực thi công vụ, những vướng mắc có thể từng bước được tháo gỡ. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ các cấp về phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đối mới, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ trọng tâm của thành phố.