Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án. (Ảnh: Hoàng Long)

Dự án xây dựng Trường Trung học phổ thông Mạc Thị Bưởi có diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 5.840m². Công trình xây dựng mới hai khối nhà có tầng hầm chung, liên kết với nhau bằng hành lang cầu. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 235 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Dự án xây dựng tuyến đường từ nút giao đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với tuyến đường Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên có chiều dài gần 720m, điểm đầu tại nút giao đường Tam Trinh với đường Lĩnh Nam, điểm cuối thuộc khu đô thị mới Ao Mơ.

Tuyến đường có mặt cắt rộng 30m, gồm các hạng mục nền, mặt đường, hè đường, cây xanh, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, điện chiếu sáng và các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 516 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến đến năm 2027.

Sau khi hoàn thành, Trường trung học phổ thông Mạc Thị Bưởi sẽ góp phần bổ sung cơ sở giáo dục, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn phường Vĩnh Tuy và các phường lân cận. Công trình không chỉ tạo thêm không gian học tập khang trang, hiện đại, mà còn góp phần giảm áp lực tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục hiện có, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

Cùng với đó, tuyến đường từ Tam Trinh đến điểm giao cắt tuyến đường Minh Khai-Vĩnh Tuy-Yên Duyên sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tăng khả năng kết nối giữa các trục đường chính, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Khi đưa vào khai thác, các tuyến đường sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị và tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương.