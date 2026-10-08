Hà Nội: Khởi công Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua

Ông Trịnh Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua được hình thành tại hai địa điểm số 17 Nguyễn Thiện Thuật và số 40 Thanh Hà, với tổng diện tích khoảng 3.862 m2.

Ông Trịnh Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm phát biểu tại lễ khởi công.

Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua được định hướng theo mô hình công nghiệp văn hóa đa chức năng, với các không gian sáng tạo, triển lãm, trưng bày, biểu diễn, giáo dục, trải nghiệm, thương mại văn hóa và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Dự án đồng thời bố trí các không gian dành cho nghệ thuật, thủ công sáng tạo, studio, giới thiệu và trao đổi sản phẩm, văn hóa ẩm thực phố cổ, quảng trường nghệ thuật và sinh hoạt cộng đồng.

Dự án tập trung cải tạo các công trình hiện có, chỉnh trang kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật, đồng thời hình thành các không gian phục vụ hoạt động văn hóa, sáng tạo và cộng đồng. Qua đó, dự án hướng tới tạo môi trường để nghệ sĩ, người sáng tạo, doanh nghiệp, người dân và du khách tham gia, trải nghiệm các hoạt động công nghiệp văn hóa.

Đồng Xuân - Bắc Qua là một khu vực rất đặc biệt của phố cổ Hà Nội. Nơi đây không chỉ có truyền thống giao thương lâu đời mà còn hội tụ nhiều lớp giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và đời sống đô thị.

Lãnh đạo TP Hà Nội thực hiện lễ khởi công trung tâm công nghiệp văn hóa.

“Trong quá trình quản lý và phát triển khu phố cổ, một trong những điều chúng tôi luôn trăn trở là: làm thế nào để những giá trị ấy không chỉ được gìn giữ, mà còn tiếp tục sống trong đời sống đương đại”, ông Trịnh Hoàng Tùng nói.

Tại buổi lễ, các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở pháp lý và chuẩn bị đầu tư sang triển khai công trình trên thực địa.

Trung tâm Công nghiệp văn hóa Hoàn Kiếm được kỳ vọng tạo thêm một không gian văn hóa, sáng tạo và trải nghiệm tại khu phố cổ Hà Nội, góp phần kết nối di sản - sáng tạo - cộng đồng - du lịch - thương mại, phát huy giá trị khu vực Đồng Xuân - Bắc Qua và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.