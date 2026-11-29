Phối cảnh dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng. Ảnh: CĐT

Chiều 28/11, UBND TP Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Tân Á Đại Thành và các thành viên liên danh nhà đầu tư tổ chức lễ khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng.

Mở rộng không gian đô thị phía Đông Thủ đô

Dự án có phạm vi nghiên cứu khoảng 296,95 ha, trong đó diện tích phát triển khu đô thị khoảng 245,37 ha, diện tích dành cho Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đi qua dự án là 51,58 ha.

Sơ bộ vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 102.771 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ quý III/2026 đến quý 4/2030.

Dự án nằm tại khu vực kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phát triển phía Đông Thủ đô và các trung tâm kinh tế như Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh thông qua mạng lưới giao thông liên vùng.

Với ý tưởng quy hoạch "Sống với Sông" do đơn vị tư vấn Nikken Sekkei (Nhật Bản) đề xuất, dự án được định hướng phát triển hài hòa với cảnh quan sông Hồng, kết nối các khu nhà ở với hệ thống công viên, vườn hoa, quảng trường và không gian sinh hoạt cộng đồng, gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo quy hoạch, dự án dự kiến cung ứng hơn 38.000 căn hộ, đáp ứng quy mô dân số khoảng 74.000 người. Trong đó, dự án dành 37 ha cho cây xanh công cộng, 37 ha cho các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và 51 ha phát triển thương mại, dịch vụ.

Tại phường Bồ Đề, dự án bố trí 5.200 căn hộ tái định cư tại chỗ cho người dân ba làng Bồ Đề, Thạch Cầu và Hạ Trại. Quỹ nhà ở tái định cư được ưu tiên triển khai ngay từ giai đoạn đầu nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, cải thiện điều kiện sinh hoạt và duy trì sự gắn kết cộng đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng. Ảnh: chinhphu.vn

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu nhà ở, dự án hướng tới tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương thông qua phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ.

Dự án cũng chú trọng bảo tồn, tôn tạo và kết nối các di tích lịch sử, văn hóa hiện hữu như cụm đình, chùa, giếng Hạ Trại; đình, chùa Lâm Du và đền Quan Tam Lâm Du; đình làng Thạch Cầu Dõi - Thiên Quang Tự; đền Ngọc.

Tại lễ khởi công, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã trao gói tài trợ trị giá 10 tỷ đồng dành cho công tác tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa trong khu vực dự án.

Phát triển đô thị đa mục tiêu gắn với an sinh xã hội

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, phát triển các khu đô thị đa mục tiêu là một bước đổi mới trong tư duy phát triển đô thị của Hà Nội.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, thành phố đã nghiên cứu, xây dựng mô hình phát triển đô thị mang tính đặc thù của Thủ đô, được thể chế hóa trong Luật Thủ đô năm 2026, với quan điểm phát triển đô thị không chỉ mở rộng không gian mà còn phải mở rộng cơ hội phát triển cho người dân.

Theo ông Trương Việt Dũng, Hà Nội hướng tới hình thành các khu đô thị được đầu tư đồng bộ về nhà ở, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tích hợp các chức năng thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, gắn với tạo việc làm và bảo đảm sinh kế tại chỗ.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: chinhphu.vn

Thông qua mô hình này, thành phố có thể chủ động tạo lập quỹ nhà tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm, bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, gắn phát triển đô thị với bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với người dân nhường mặt bằng để triển khai các công trình phát triển Thủ đô, thành phố đặt mục tiêu không chỉ bố trí nơi ở mới mà còn tạo điều kiện tốt hơn về việc làm, học tập, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm sinh kế lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, việc triển khai mô hình khu đô thị đa mục tiêu cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp.

Lãnh đạo thành phố ghi nhận tinh thần chủ động góp ý, đề xuất giải pháp, chia sẻ trách nhiệm, sẵn sàng chung sức cùng thành phố thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội của cộng đồng doanh nghiệp ngay từ khi nghiên cứu mô hình khu đô thị đa mục tiêu.

Trần Trọng