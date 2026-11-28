Ngày 28/11, tại Hà Nội, Tập đoàn Tân Á Đại Thành khởi công Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng.

Đây là khu đô thị đa mục tiêu thứ 5 được triển khai tại Hà Nội, với tổng vốn đầu tư sơ bộ dự kiến khoảng 102.771 tỷ đồng. Dự án có thời gian thực hiện từ quý III/2026 đến quý IV/2030.

Liên danh thực hiện dự án gồm 3 doanh nghiệp, trong đó Công ty cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland giữ vai trò đại diện.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, phát triển các khu đô thị đa mục tiêu là bước đổi mới quan trọng trong tư duy phát triển đô thị của Thủ đô.

Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng (thứ tư từ bên trái), Phó Chủ tịch Hà Nội Trương Việt Dũng (thứ năm từ bên phải) và các đại biểu bấm nút khởi công Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng. Ảnh: T.T

Theo ông Dũng, từ những yêu cầu thực tiễn, Hà Nội đã nghiên cứu, xây dựng mô hình phát triển đô thị mang tính đặc thù, được thể chế hóa trong Luật Thủ đô năm 2026. Quan điểm xuyên suốt là phát triển đô thị không chỉ nhằm mở rộng không gian mà còn phải mở rộng cơ hội phát triển cho mỗi người dân.

Thành phố hướng tới hình thành các khu đô thị được đầu tư đồng bộ về nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tích hợp thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, gắn với tạo việc làm và bảo đảm sinh kế tại chỗ.

Qua đó, Hà Nội chủ động tạo lập quỹ nhà tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm, bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, đồng thời gắn phát triển đô thị với bảo đảm an sinh xã hội.

“Đặc biệt, với những người dân nhường mặt bằng cho các công trình phát triển Thủ đô, thành phố không chỉ mong muốn bố trí nơi ở mới mà còn hướng tới tạo điều kiện tốt hơn về việc làm, học tập, chăm sóc sức khỏe và sinh kế lâu dài”, ông Dũng nhấn mạnh.

Hơn 38.000 căn hộ, dành 5.200 căn tái định cư tại chỗ

Theo thông tin từ Tân Á Đại Thành, dự án có phạm vi nghiên cứu khoảng 296,95ha. Trong đó, diện tích phát triển khu đô thị khoảng 245,37ha, phần diện tích 51,58ha dành cho Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đi qua dự án.

Dự án trải dọc bờ đông sông Hồng, từ cầu Chương Dương đến cầu Thanh Trì, có vị trí kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với phía đông Thủ đô và các trung tâm kinh tế như Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh thông qua mạng lưới giao thông liên vùng.

Phối cảnh dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng (Hà Nội). Ảnh: CĐT

Theo Tân Á Đại Thành, dự án dự kiến có hơn 38.000 căn hộ, với quy mô dân số khoảng 74.000 người.

Theo phương án sử dụng đất, dự án dành khoảng 37 ha cho cây xanh công cộng, 37 ha cho các công trình giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao, cùng 51 ha cho thương mại, dịch vụ.

Đáng chú ý, dự án dự kiến bố trí 5.200 căn hộ tái định cư tại chỗ tại vị trí thuận lợi thuộc phường Bồ Đề, phục vụ người dân ba làng Bồ Đề, Thạch Cầu và Hạ Trại.

Quỹ nhà này được ưu tiên triển khai ngay từ giai đoạn đầu, nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, cải thiện điều kiện sinh hoạt và duy trì sự gắn kết cộng đồng trên vùng đất thân thuộc.

Theo bà Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành, chủ đầu tư dự kiến bảo tồn, tôn tạo một số di tích trong khu vực dự án, gồm cụm đình, chùa, giếng Hạ Trại, đình và chùa Lâm Du, cùng đền Ngọc.

Khu đô thị đa mục tiêu tại Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng là dự án thứ 5 thuộc mô hình này được triển khai tại Hà Nội. Trước đó, 4 dự án khác đã được khởi công tại các khu vực phía bắc và phía nam thành phố. Ở phía bắc, hai dự án được triển khai tại xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh với quy mô hơn 474ha, do liên danh Handico, Sunshine và Thái Nam thực hiện; cùng dự án quy mô gần 700ha tại xã Thư Lâm, Đông Anh của Công ty Tương Lai Sông Hồng. Tại khu vực phía nam, Vinhomes triển khai khu đô thị đa mục tiêu quy mô hơn 600ha ở xã Tam Hưng, Bình Minh. Trong khi đó, tại phường Lĩnh Nam, liên danh Tương Lai Sông Hồng, Đại Quang Minh và Hòa Phát đang triển khai dự án đa mục tiêu với quy mô hơn 36.000 căn hộ.