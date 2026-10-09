Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án tiêu biểu

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội dự lễ khánh thành, khởi công. Ảnh: Viết Thành

Dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Tham dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Phùng Hữu Phú, Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND thành phố cùng đại diện các đơn vị liên quan, doanh nghiệp tiêu biểu.

Buổi lễ được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu trụ sở UBND thành phố, trực tuyến đến 126 xã, phường.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối Thủ đô

Báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội cho thấy, tính đến ngày 8-10-2026, toàn thành phố có 292 công trình, dự án đăng ký khánh thành, khởi công và triển khai thực hiện dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2026) và trong năm 2026, với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng. Trong tổng vốn đầu tư, vốn ngân sách khoảng 34.119 tỷ đồng, chiếm 8,9%; vốn ngoài ngân sách khoảng 350.767 tỷ đồng, chiếm 91,1%, gồm khoảng 341.190 tỷ đồng vốn khác và 9.577 tỷ đồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Dịp 10-10, có 96 công trình, dự án được khánh thành, khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 147.075 tỷ đồng. Trong số này, có 18 công trình, dự án tiêu biểu, tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng, gồm 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố tham dự Lễ khởi công, khánh thành. Ảnh: Viết Thành

Các công trình, dự án được triển khai trên cơ sở định hướng phát triển Thủ đô, tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường năng lực kết nối, cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng dịch vụ công và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi công trình mang một dấu ấn riêng, nhưng cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội ngày càng hiện đại, văn minh, phát triển nhanh và bền vững.

Cụ thể, có 4 công trình, dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật, tổng vốn khoảng 6.721 tỷ đồng, gồm 3 công trình thuộc lĩnh vực hạ tầng và 1 công trình thuộc lĩnh vực y tế. Bên cạnh đó, 13 công trình, dự án khởi công và triển khai thực hiện có tổng vốn khoảng 119.928 tỷ đồng, gồm 5 dự án hạ tầng; 2 dự án thương mại, dịch vụ; 2 dự án văn hóa, thể thao và du lịch; 3 dự án giáo dục và 1 dự án quốc phòng, an ninh.

Đối với các công trình, dự án khởi công, khánh thành và triển khai thực hiện vào các dịp khác trong năm 2026, thành phố có 197 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 241.850 tỷ đồng. Trong đó, 47 công trình, dự án hoàn thành, khánh thành với tổng vốn khoảng 2.245 tỷ đồng; 150 công trình, dự án khởi công và triển khai thực hiện với tổng vốn khoảng 239.605 tỷ đồng.

Động lực để thành phố thực hiện các mục tiêu phát triển

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, ghi nhận những kết quả trong công tác đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, đồng thời, tạo thêm động lực để thành phố thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

Cách đây 72 năm, ngày 10-10-1954 đã trở thành một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử Thủ đô Hà Nội, mở ra một giai đoạn phát triển và khát vọng xây dựng Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Trải qua hơn bảy thập kỷ xây dựng và phát triển, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của Thủ đô trong sự phát triển chung của đất nước.

Kỷ niệm ngày lịch sử này, cùng với việc nhìn lại chặng đường đã qua, thành phố xác định tiếp tục tập trung giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong quá trình phát triển, nhất là về kết cấu hạ tầng, giao thông, môi trường và chất lượng các dịch vụ phục vụ nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Vũ Đại Thắng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, các ban, bộ, ngành; ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu và người lao động.

Thành phố trân trọng cảm ơn sự đồng thuận, chia sẻ của nhân dân tại các khu vực triển khai dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công”, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, 18 công trình, dự án tiêu biểu được triển khai trên nhiều lĩnh vực, thể hiện những ưu tiên của thành phố trong giải quyết các vấn đề trước mắt và chuẩn bị điều kiện phát triển lâu dài.

Trước hết, đối với 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật, gồm các đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 2,5; đường song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; Bến xe khách Yên Sở và Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2; đây là những công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, nâng cao năng lực kết nối, phục vụ nhu cầu đi lại và chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Việc hoàn thành, đưa các công trình vào khai thác là kết quả của quá trình tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

Đối với 14 dự án khởi công mới, có thể thấy rõ những định hướng phát triển quan trọng của thành phố. Trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật và phát triển công nghiệp, các dự án đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Cảng thủy nội địa Giang Biên và Khu công nghiệp Tiến Thắng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối, mở rộng năng lực vận tải, logistics, thu hút đầu tư và tạo thêm việc làm. Đây là những dự án cần được triển khai đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung, bảo đảm tính kết nối và hiệu quả khai thác lâu dài.

Trong lĩnh vực môi trường và phát triển đô thị bền vững, các dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ, sông Cầu Bây và hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 - Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô là những công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần giải quyết các vấn đề môi trường đã tồn tại nhiều năm. Thành phố xác định phải triển khai đồng bộ các giải pháp thu gom, xử lý nước thải, cải tạo dòng chảy, nâng cao năng lực thoát nước và chỉnh trang cảnh quan, từng bước cải thiện chất lượng môi trường sống của người dân.

Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại và dịch vụ, các dự án phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên; Công viên Safari Ba Vì; Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa và Tổ hợp khách sạn, văn phòng, thương mại dịch vụ Cầu Đôi sẽ góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, bổ sung các sản phẩm du lịch, dịch vụ và tạo thêm những không gian phát triển mới.

Quá trình triển khai cần chú trọng việc tuân thủ quy hoạch, bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, bảo vệ môi trường và bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Trong lĩnh vực giáo dục và bảo đảm an ninh, an toàn, ba dự án trường phổ thông nhiều cấp học tại Thạch Thất, Sóc Sơn và Phù Đổng, cùng dự án Trung tâm an ninh mạng và hạ tầng phục vụ Công an thành phố, tiếp tục thể hiện sự quan tâm đầu tư cho phát triển con người, nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trong tình hình mới. Các công trình này cần được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện hoạt động để sớm phát huy hiệu quả sau khi hoàn thành.

Đồng chí Vũ Đại Thắng cho biết, nhìn tổng thể, 18 công trình, dự án tiêu biểu lần này vừa hướng tới giải quyết những nhu cầu cấp thiết của thành phố, vừa tạo nền tảng cho phát triển trong những năm tới. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là số lượng công trình được khánh thành, hay quy mô các dự án được khởi công, mà là hiệu quả thực tế sau đầu tư. Các công trình phải được khai thác, sử dụng hiệu quả; các dự án mới phải được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, một điểm đáng chú ý trong danh mục lần này là khả năng huy động nguồn lực xã hội, với vốn ngoài ngân sách chiếm trên 91% tổng mức đầu tư của 292 công trình, dự án. Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong quá trình phát triển Thủ đô.

Thành phố tiếp tục xác định ngân sách nhà nước tập trung cho những công trình hạ tầng thiết yếu, các lĩnh vực phục vụ lợi ích công cộng và những nhiệm vụ cần vai trò dẫn dắt của Nhà nước; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào những lĩnh vực phù hợp.

“Tuy nhiên, huy động được nguồn lực mới là bước đầu. Quan trọng hơn là phải tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý chặt chẽ quy hoạch, đất đai, chi phí và chất lượng công trình”, đồng chí Vũ Đại Thắng lưu ý.

Đối với các dự án có quy mô lớn, dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư, cần đặc biệt chú trọng tính khả thi, hiệu quả đầu tư và sự hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực, có trách nhiệm; đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các cam kết về tiến độ, chất lượng và hiệu quả dự án.

Tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm

Để các công trình, dự án được công bố hôm nay triển khai đúng mục tiêu và sớm phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đề nghị các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, đối với các công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật, cần khẩn trương hoàn thiện những phần việc còn lại, thực hiện đầy đủ các thủ tục nghiệm thu, bàn giao và tổ chức khai thác, vận hành theo quy định.

Đặc biệt, đối với các công trình giao thông, phải bảo đảm phương án tổ chức giao thông, kết nối đồng bộ và an toàn. Đối với các công trình y tế, phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện chuyên môn để phục vụ người dân.

Các cơ quan, đơn vị cần quan tâm theo dõi, đánh giá hiệu quả thực tế sau khi công trình được đưa vào sử dụng, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khởi công, khánh thành. Ảnh: Viết Thành

Thứ hai, đối với các dự án khởi công mới, các chủ đầu tư, nhà đầu tư phải tập trung hoàn thiện thủ tục, bố trí đầy đủ nguồn lực và tổ chức triển khai ngay sau khởi công. Mỗi dự án cần có kế hoạch thực hiện cụ thể, xác định rõ các mốc tiến độ, trách nhiệm của từng đơn vị và phương án kiểm soát chất lượng, an toàn trong quá trình thi công.

Đối với các dự án quy mô lớn, dự án xử lý ô nhiễm môi trường và dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư, cần kiểm soát chặt chẽ thiết kế, tổng mức đầu tư, phương án triển khai và cơ chế thanh toán theo quy định. Không để xảy ra tình trạng khởi công nhưng chậm triển khai, kéo dài tiến độ hoặc phát sinh chi phí không cần thiết, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Thứ ba, các sở, ngành, địa phương phải nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được giải quyết kịp thời, xác định rõ đầu mối và thời hạn xử lý. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần được báo cáo ngay, đồng thời, đề xuất phương án giải quyết cụ thể.

Các đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai, vật liệu xây dựng và kết nối hạ tầng; gắn tiến độ thi công với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

UBND thành phố sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các dự án trọng điểm; kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh và xem xét trách nhiệm đối với các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

“Đề nghị các chủ đầu tư, nhà đầu tư và đơn vị thi công đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân trong quá trình triển khai dự án”, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng buổi lễ khởi công, khánh thành. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, 18 công trình, dự án tiêu biểu được khánh thành, thông xe kỹ thuật và khởi công hôm nay có quy mô, tính chất khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng sống và tạo thêm động lực phát triển cho Thủ đô.

Sau sự kiện hôm nay, nhiệm vụ quan trọng nhất là tổ chức thực hiện để những mục tiêu đầu tư được chuyển thành kết quả cụ thể. Những công trình đã hoàn thành cần sớm được đưa vào sử dụng; những dự án mới khởi công phải được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Vì thế, thành phố mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, các ban, bộ, ngành; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Với sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các công trình, dự án sẽ được triển khai đúng mục tiêu, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả, đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong quá trình triển khai, hoàn thành các dự án, công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 82 cá nhân, 13 hộ gia đình có thành tích xuất sắc.