Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội khởi công, khánh thành 18 công trình, dự án tiêu biểu, với tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng giao thông, môi trường, đô thị, thương mại, dịch vụ và an sinh xã hội.

Hà Nội khởi công, khánh thành 18 công trình, dự án với tổng vốn hơn 127.000 tỷ đồng

Huy động hơn 127.000 tỷ đồng đầu tư 18 công trình, dự án tiêu biểu

Lễ khánh thành, khởi công và triển khai các công trình, dự án tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) vừa được UBND TP. Hà Nội tổ chức chiều 9/10.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội, tính đến ngày 8/10, toàn thành phố có 292 công trình, dự án đăng ký khánh thành, khởi công và triển khai thực hiện trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô và năm 2026, với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách khoảng 34.119 tỷ đồng, chiếm 8,9%; vốn ngoài ngân sách khoảng 350.767 tỷ đồng, chiếm 91,1%, bao gồm 9.577 tỷ đồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Riêng dịp 10/10, thành phố có 96 công trình, dự án được khánh thành, khởi công, với tổng mức đầu tư khoảng 147.075 tỷ đồng. Trong số này, 18 công trình, dự án tiêu biểu có tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng, gồm 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, việc khánh thành, khởi công các công trình, dự án là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, ghi nhận kết quả trong công tác đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, đồng thời tạo thêm động lực để thành phố thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật, gồm các đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 2,5; đường song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; Bến xe khách Yên Sở và Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2, Chủ tịch UBND thành phố đánh giá đây là những công trình góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, nâng cao năng lực kết nối, phục vụ nhu cầu đi lại và chăm sóc sức khỏe của người dân.

Trong số 14 dự án khởi công mới, nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hạ tầng và mở rộng không gian kinh tế của Thủ đô.

Ở lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật và công nghiệp, các dự án đáng chú ý gồm: đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Cảng thủy nội địa Giang Biên và Khu công nghiệp Tiến Thắng. Các dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối, mở rộng năng lực vận tải, logistics, thu hút đầu tư và tạo thêm việc làm.

Trong lĩnh vực môi trường, thành phố triển khai các dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm sông Nhuệ, sông Cầu Bây và hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 - Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô, nhằm giải quyết những vấn đề môi trường tồn tại nhiều năm, cải thiện chất lượng sống của người dân.

Đáng chú ý, lĩnh vực thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch có các dự án phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên; Công viên Safari Ba Vì; Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa và Tổ hợp khách sạn, văn phòng, thương mại dịch vụ Cầu Đôi.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, các dự án này sẽ góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, bổ sung sản phẩm du lịch, dịch vụ và tạo thêm không gian phát triển mới. Tuy nhiên, quá trình triển khai phải tuân thủ quy hoạch, bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, bảo vệ môi trường và bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Không để xảy ra tình trạng khởi công nhưng chậm triển khai

Đánh giá về ý nghĩa của các dự án, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, điều quan trọng không chỉ là số lượng công trình được khánh thành hay quy mô các dự án khởi công, mà là hiệu quả thực tế sau đầu tư.

Đặc biệt, với tỷ trọng vốn ngoài ngân sách chiếm hơn 91% tổng mức đầu tư của 292 công trình, dự án đăng ký triển khai trong năm 2026, thành phố đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong huy động nguồn lực phát triển Thủ đô.

Theo đó, ngân sách nhà nước tiếp tục tập trung cho các công trình hạ tầng thiết yếu, lĩnh vực phục vụ lợi ích công cộng và những nhiệm vụ cần vai trò dẫn dắt của Nhà nước. Đồng thời, thành phố tạo điều kiện huy động nguồn lực xã hội đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp.

“Tuy nhiên, huy động được nguồn lực mới là bước đầu. Quan trọng hơn là phải tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý chặt chẽ quy hoạch, đất đai, chi phí và chất lượng công trình”, Chủ tịch UBND thành phố lưu ý.

Đối với các dự án quy mô lớn, dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư, thành phố yêu cầu đặc biệt chú trọng tính khả thi, hiệu quả đầu tư và sự hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Để các công trình, dự án sớm phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, đối với các công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật, cần khẩn trương hoàn thiện các phần việc còn lại, thực hiện đầy đủ thủ tục nghiệm thu, bàn giao và tổ chức khai thác, vận hành theo quy định; đồng thời theo dõi, đánh giá hiệu quả thực tế sau khi đưa vào sử dụng.

Đối với các dự án khởi công mới, chủ đầu tư, nhà đầu tư phải hoàn thiện thủ tục, bố trí đầy đủ nguồn lực và tổ chức triển khai ngay sau khởi công. Mỗi dự án phải có kế hoạch cụ thể, xác định rõ các mốc tiến độ, trách nhiệm của từng đơn vị và phương án kiểm soát chất lượng, an toàn thi công.

Đặc biệt, các dự án quy mô lớn, dự án xử lý ô nhiễm môi trường và dự án đối tác công tư phải được kiểm soát chặt chẽ về thiết kế, tổng mức đầu tư, phương án triển khai và cơ chế thanh toán.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu không để xảy ra tình trạng khởi công nhưng chậm triển khai, kéo dài tiến độ hoặc phát sinh chi phí không cần thiết, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương phải chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai, vật liệu xây dựng và kết nối hạ tầng; gắn tiến độ thi công với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

UBND thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc triển khai các dự án trọng điểm, kịp thời xử lý vướng mắc và xem xét trách nhiệm đối với các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng nhất sau lễ khởi công, khánh thành là chuyển các mục tiêu đầu tư thành kết quả cụ thể. Những công trình đã hoàn thành phải sớm được đưa vào sử dụng; các dự án mới khởi công phải triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.