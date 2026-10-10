Hà Nội: Khởi công Dự án nhà ở xã hội Dược Thượng, Sóc Sơn

Dự án do Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 195,5 tỷ đồng. Công trình được xây dựng trên diện tích đất 1.398m², gồm một khối nhà cao 15 tầng nổi, 2 tầng hầm và 1 tầng tum. Sau khi hoàn thành, dự án cung cấp 138 căn hộ.

Lãnh đạo UBND xã Sóc Sơn cùng đại diện chủ đầu tư, các đơn vị liên quan thực hiện nghi lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án, ông Trịnh Văn Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn nhận định, Dự án nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ, công chức và người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn xã Sóc Sơn nói riêng và TP Hà Nội nói chung.

Việc khởi công dự án góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hướng tới xây dựng xã Sóc Sơn ngày càng văn minh - hiện đại - phát triển bền vững.

Phối cảnh dự án.

Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, an toàn và hoàn thành công trình đúng tiến độ; thực hiện nghiêm các quy định về xây dựng, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch trong việc xét duyệt, bố trí nhà ở đúng đối tượng theo quy định.

Đại diện chủ đầu tư cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật. Theo kế hoạch, công trình được thi công từ quý IV/2026 đến quý I/2028; đưa vào khai thác, vận hành từ quý II/2028.