Lễ khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại các ô đất CT3, CT4, Khu tái định cư Xuân La, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 10/10, Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại Khu tái định cư Xuân La, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

Dự án được triển khai tại các ô đất CT03 và CT04 thuộc Khu tái định cư Xuân La, phường Nghĩa Đô, với tổng diện tích đất gần 1ha. Theo phương án quy hoạch, dự án gồm hai tòa nhà cao 33 tầng nổi và 3 tầng hầm, dự kiến cung cấp khoảng 783 căn hộ.

Lễ khởi công được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), công trình không chỉ góp phần hiện thực hóa chủ trương chăm lo nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân mà còn được kỳ vọng bổ sung một không gian sống hiện đại, đồng bộ, đóng góp vào diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại của Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hà Văn Tuyên, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại (Bộ Công an) nhấn mạnh trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ luôn được quan tâm, chú trọng.

Đặc biệt, tại các đô thị lớn như Hà Nội, nhu cầu về nhà ở ổn định, phù hợp với điều kiện công tác và khả năng tài chính của cán bộ, chiến sỹ ngày càng trở nên cấp thiết. Việc phát triển các dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu an cư mà còn có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện chính sách hậu phương.

Sự kiện đánh dấu bước triển khai quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở dành cho cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, góp phần ổn định đời sống, tạo điều kiện để lực lượng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân Thủ đô.

Để dự án được triển khai hiệu quả, Thiếu tướng Hà Văn Tuyên đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung mọi nguồn lực tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tính thẩm mỹ của công trình đảm bảo yêu cầu ba nhất (chất lượng cao nhất, tiến độ nhanh nhất, thẩm mỹ đẹp nhất); đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, phấn đấu hoàn thành dự án đưa vào sử dụng đúng kế hoạch.

Với vai trò đơn vị phát triển dự án, KITA Group đồng hành cùng chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Hồ Tây trong việc tổ chức triển khai xây dựng công trình./.