Dự án khu đô thị ven sông Hồng quy mô gần 297ha, vốn đầu tư hơn 102.700 tỷ đồng. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Dự án khu đô thị đa mục tiêu tại Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng có phạm vi nghiên cứu khoảng 296,95ha, sơ bộ tổng vốn đầu tư dự kiến 102.771 tỷ đồng. Dự án dự kiến cung ứng hơn 38.000 căn hộ, trong đó có 5.200 căn hộ tái định cư tại chỗ cho người dân địa phương.

Dự án có phạm vi nghiên cứu khoảng 296,95ha, gồm diện tích phát triển khu đô thị khoảng 245,37ha và 51,58ha dành cho Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đi qua dự án. Tiến độ thực hiện dự kiến từ quý III/2026 đến quý IV/2030.

Dự án nằm tại khu vực Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng, có vị trí kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phát triển phía đông Thủ đô và các trung tâm kinh tế như Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh thông qua mạng lưới giao thông liên vùng.

Với ý tưởng quy hoạch "Sống với Sông" do đơn vị tư vấn Nikken Sekkei (Nhật Bản) đề xuất, dự án hướng tới tổ chức không gian đô thị hài hòa với cảnh quan sông Hồng, kết nối các khu ở với hệ thống công viên, vườn hoa, quảng trường và không gian sinh hoạt cộng đồng. Các nội dung quy hoạch cũng chú trọng bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo quy hoạch, dự án dự kiến cung ứng hơn 38.000 căn hộ, đáp ứng quy mô dân số khoảng 74.000 người. Trong cơ cấu sử dụng đất, khoảng 37ha được dành cho cây xanh công cộng; 37ha cho các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và 51ha phát triển thương mại, dịch vụ.

Đáng chú ý, dự án bố trí 5.200 căn hộ tái định cư tại chỗ ở vị trí thuận lợi thuộc phường Bồ Đề, phục vụ người dân ba làng Bồ Đề, Thạch Cầu và Hạ Trại. Quỹ nhà ở này được ưu tiên triển khai ngay từ giai đoạn đầu nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, duy trì sự gắn kết cộng đồng. Hệ thống thương mại, dịch vụ cũng được định hướng phát triển để tạo thêm cơ hội việc làm và sinh kế cho người dân địa phương.

Bên cạnh đó, dự án chú trọng bảo tồn, tôn tạo và kết nối các di tích hiện hữu, gồm cụm đình, chùa, giếng Hạ Trại; đình, chùa Lâm Du và Đền Quan Tam Lâm Du; đình làng Thạch Cầu Dõi - Thiên Quang Tự và Đền Ngọc.