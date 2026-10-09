Hà Nội khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tiến Thắng giai đoạn 1

Dự án do Công ty TNHH Đầu tư KCN Tiến Thắng làm chủ đầu tư, có quy mô 230 ha, với tổng mức đầu tư giai đoạn 2026-2030. Đây là một trong những dự án công nghiệp trọng điểm được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 2898/QĐ-UBND ngày 08-6-2026.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai với tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2030, nhằm tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, ưu tiên các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao và thân thiện với môi trường.

Để bảo đảm điều kiện khởi công đúng tiến độ, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và chính quyền địa phương tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Tính đến hết tháng 9-2026, công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện được 19,7ha, liên quan đến 909 hộ gia đình, cá nhân, với kinh phí phê duyệt 139,49 tỷ đồng. Quy hoạch phân khu KCN Tiến Thắng tỷ lệ 1/2.000 cũng đã được phê duyệt, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc triển khai dự án.

Ông Vũ Duy Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng phát biểu tại hội nghị.

Ông Vũ Duy Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng cho biết, việc triển khai dự án không chỉ là nhiệm vụ phát triển hạ tầng công nghiệp mà còn là cơ hội để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và mở rộng không gian phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa những mục tiêu đó, công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện đồng bộ và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Theo Bí thư xã Tiến Thắng, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tập trung rà soát, phân loại và giải quyết cụ thể từng khó khăn, vướng mắc, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật; Tăng cường phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án; Tăng cường đối thoại, phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Việc khởi công KCN Tiến Thắng giai đoạn 1 đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp của Hà Nội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Dự án khi hoàn thành sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm cho lao động địa phương, đồng thời thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Dự án KCN Tiến Thắng giai đoạn 1 nằm trong danh mục các công trình, dự án khởi công, khánh thành, triển khai thực hiện chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10-2026 của TP Hà Nội.

Như định hướng đã được xác định tại Đại hội Đảng bộ xã Tiến Thắng nhiệm kỳ 2025-2030, KCN Tiến Thắng sẽ trở thành "quả đấm thép" để phát triển kinh tế tại phía Bắc Thủ đô, tạo động lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.