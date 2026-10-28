Hà Nội khởi công dự án cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn

Công trình tri ân với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng

Dự án cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn được Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1126/QĐ-SXD ngày 30-6-2026, do Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội làm chủ đầu tư với nguồn vốn từ ngân sách thành phố, có tổng mức đầu tư trình thẩm định là gần 100 tỷ đồng (99.972.874.000 đồng). Thời gian thực hiện dự án diễn ra trong giai đoạn 2026 - 2027.

Trưởng ban Phục vụ lễ tang Hà Nội Lê Hồng Lân thông tin về dự án. Ảnh: Mai Hoa

Báo cáo tóm tắt quá trình triển khai tại buổi lễ, Trưởng ban Phục vụ lễ tang Hà Nội Lê Hồng Lân cho biết, dự án được triển khai trên quỹ đất 22.879,3 m² với nhiều hạng mục trọng điểm. Nổi bật là việc cải tạo toàn diện khu mộ liệt sĩ rộng 14.035 m² gồm nâng cấp 49 lô mộ với 2.208 mộ hiện trạng và xây dựng bổ sung 819 hố mộ chờ. Cùng với đó, dự án cải tạo khu vực Đài tưởng niệm (715 m² gồm đài tưởng niệm, bia ghi danh, gác chuông, gác trống); xây dựng khu nhà tiếp đón và làm việc (1.412 m²); khu nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ (1.410 m²); hai nhà soạn lễ; sân quảng trường trung tâm 1.920 m² cùng hệ thống đồng bộ về cây xanh, chiếu sáng, cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.

Đại diện nhà thầu thi công, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bạch Đỗ Tiến cam kết huy động tối đa nhân lực, máy móc, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật và giữ gìn tuyệt đối sự tôn nghiêm trong suốt quá trình xây dựng.

Tập trung hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 4-2027

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam nhấn mạnh, thành phố Hà Nội hiện có 340 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 3 nghĩa trang cấp thành phố do Sở Nội vụ và Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội trực tiếp quản lý (Nghĩa trang Mai Dịch, Nghĩa trang Nhổn và Nghĩa trang Ngọc Hồi). Đến nay, dự án sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang Mai Dịch đã hoàn thành vào tháng 7-2026; Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn là dự án thứ hai chính thức khởi công và dự kiến Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi sẽ tiếp tục khởi công vào tháng 12-2026.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam phát biểu. Ảnh: Mai Hoa

Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn hiện là nơi an nghỉ của 2.167 liệt sĩ (trong đó có 460 liệt sĩ thời kỳ chống Pháp, còn lại là thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và các giai đoạn sau) và 38 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin (đã được lấy mẫu ADN xác định danh tính vào tháng 8-2026). Nơi đây cũng còn diện tích đất dự phòng sẵn sàng tiếp nhận, an táng hài cốt liệt sĩ từ các chiến trường trở về.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Mai Hoa

Để công trình về đích đúng hẹn, lãnh đạo Sở Nội vụ đề nghị Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội, các phòng chuyên môn cùng liên danh nhà thầu, đơn vị giám sát phối hợp chặt chẽ, kiểm soát nghiêm ngặt từng chi tiết bóc tách từ các phần mộ, không để xảy ra nhầm lẫn, thất thoát, đồng thời quyết tâm hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 4-2027 nhằm phục vụ nhân dân chu đáo và trang trọng.

Tại buổi lễ, các đại biểu lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội, đại diện lãnh đạo phường Tây Tựu cùng các đơn vị nhà thầu đã thực hiện nghi thức động thổ, chính thức phát lệnh thi công dự án./.